史指收跌 但AI熱潮帶動上半年勁揚14.5%

2024年上半年晶片股再次取得勝利，為那指逾18%的漲幅做出很大貢獻。輝達在其中漲幅最大，上漲148.47%。美聯社

交易員消化了顯示通膨放緩的最新經濟數據以及優於預期的消費者信心數據，美股收跌；也結束了2024年上半年的強勁表現。

史坦普500指數下跌22.39點或0.41%收5460.48點；那斯達克指數下跌126.08點或0.71%收1萬7732.6點。這兩個指數早盤觸及歷史盤中新高，然後回落。道瓊工業指數下跌45.2點或0.12%收3萬9118.86點。

商務部報告指出，5月通膨年率放緩至3年多來的最低水準。排除波動較大的食品和能源價格後，核心個人消費支出(PCE)上月僅成長0.1%，較上年成長2.6%。這兩項數據均符合《道瓊》共識預測。核心PCE指數是聯準會 首選的通膨指標。包括食品和能源在內的總體PCE與上月持平，年率成長2.6%，也符合預期。

CIBC Private Wealth U.S.投資 長多納貝迪安(David Donabedian)表示：「從市場角度來看，今天的PCE報告近乎完美。這無疑是一份積極的報告。」

密西根大學6月消費者信心指數高於預期，從初值65.6 升至68.2。一年期通膨前景從5月預期的3.3%降至3%。

市場參與者認為通膨統計數據至關重要，因為他們一直在猜測聯準會何時開始降息 。根據芝加哥商品交易所集團(CME)的FedWatch工具數據，交易員目前預計聯準會在9月會議降息的可能性為64.1%。

隨著28日收盤，市場正式結束2024年上半年。

由於人工智慧(AI)熱潮引起投資人興奮，以科技股為主的那指上半年漲幅高達18.1%，史指上漲14.5%，而藍籌道指落後，漲幅約3.8%。輝達28日小跌0.36%。

Horizo​​n Investments研究和量化策略主管迪克森(Mike Dickson)表示，AI主題「占據全年的主導地位，並真正推動了整個市場的集中度」；「這帶來了非常強勁的一年。」

道指表現不佳的部分原因源自於第2季的異常回檔。道指在此期間下跌1.7%，而史指和那指同期分別上漲3.9%和8.3%。

三大指數6月都收漲，為8個月中第7個上揚的月份。那指本月上漲近6%，再次領漲。史指和道指分別上漲3.5%和1.1%。

本周那指上漲0.2%。史指和道指均下跌不到0.1%。

Aptus Capital Advisors投資組合經理人泰納(John Luke Tyner)表示，今年上半年「股市一直保持韌性」。為了讓市場在下半年達到更大的歷史新高，市場需要更多的參與。他指出，選舉、降息時機以及消費者需求疲軟的跡象，可能會對市場造成壓力。

他說，「如果所有這些事情都發生，可能會看到更多波動。」「總而言之，每個人都在享受市場過去10個月的走勢，因為感覺很輕鬆；但在某個時候，這種自滿必須結束。」

運動零售商Nike下修全年業績財測後下跌19.98%。Foot Locker也同步下跌2.35%。

匯豐銀行表示，通膨進展可能會在下半年陷入停滯。分析師亨利和波默羅伊在該公司的全球展望中寫道：「考慮到服務業通膨的持續黏性，以及能源價格和全球供應鏈『更容易』由供應驅動改善，而這對崩潰至關重要，我們仍然預計通膨的改善步伐將是漸進且不平衡的。商品價格通膨現在已經結束。」

報告強調，「美國現在出現一些貼現跡象，但未來幾個月某些地方的通膨將上升，這不僅是因為基數效應，而是近期從金屬到食品等一系列大宗商品價格走強，以及持續的航運中斷和對貨運成本的影響。」

2024年上半年晶片股再次取得勝利，為那指逾18%的漲幅做出很大貢獻。

輝達在其中漲幅最大，上漲148.47%；而Arm Holdings上漲111.2%。美光科技(Micron Technology)上漲52.94%，而應用材料公司(Applied Materials)、KLA公司和博通(Broadcom)均上漲至少40%。

Constellation Energy是那指第三大贏家，今年來上漲71.01%。CrowdStrike飆漲49.61%，而Meta Platforms上半年上揚40.72%

Walgreens Boots Alliance和Lululemon Athletica在那指上半年表現最差，藥房巨頭自2024年來已流失過半市值，而Lululemon下跌41.34%。