通膨數據報喜 美股四大指數早盤齊揚 台積電ADR漲逾2%

美股2024上半最後一個交易日，四大指數齊揚。美聯社

美國28日公布的經濟數據顯示通膨減緩至三年多來最弱，使聯準會（Fed）較早降息 的機率升高，激勵美股 四大指數早盤齊揚。

道瓊工業指數漲0.55%或270點，史坦普500 指數漲0.7%，那斯達克綜合指數漲0.88%，費半指數勁揚2.76%，台積電ADR攀升1.88%。輝達早盤漲1.5%。

美國5月個人消費支出（PCE）核心平減指數月升0.1%，符合預估，低於4月時的0.3%升幅（修正數）；年升2.6%，也符合預估。PCE整體平減指數與4月持平，遠低於4月時的0.3%升幅；年升2.6%，也低於4月時的2.7%升幅。5月個人所得月增0.5%，高於預估的0.4%，也高於4月時的0.3%增幅，對未來消費支出有利。

本日也是美國股市上半年最後一個交易日。美股今年上半表現強勁，三大指數中，偏重科技股的那指以19%的漲幅領先；史坦普500也躍漲近15%；道瓊工業指數相對含蓄，今年來漲幅不及4%。

Horizon Investments研究和量化策略主管Mike Dickson說，人工智慧（AI）題材「已主導整年趨勢，也使整體市場集中化」，「以致美股今年以來表現相當強勁」。

個股方面，美國運動用品大廠Nike上季營收不如分析師預期，且意外預測全年銷售將下滑、低於預估，拖累股價28日重挫逾19%。摩根士丹利和摩根大通等數家銀行，也調降Nike的投資評級。

另一方面，美國總統大選首場電視辯論會後，市場認為拜登表現貧乏，加劇外界對他能否勝選連任的憂慮。

儘管數據顯示美國通膨明顯趨緩，但前財長桑默斯表示，人們對通膨放緩的速度「有點過於樂觀」，他說，如果失業率不「明顯增加」，通膨就無法持續降到聯準會的2%的目標。

FedWatch資料顯示，交易員目前押注Fed有59.5%機率會在9月降息。