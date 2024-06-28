前財長桑默斯：川普若上台推保護主義 恐致停滯性通膨

經濟學家桑默斯表示，美國經濟看起來相當健康，目前看不到任何顯而易見的風險，會使美國陷入嚴重衰退。（路透）

聯準會 也許還沒有完全控制住通膨，但前財長、經濟學家桑默斯（Larry Summers）表示，美國經濟看起來相當健康，未來幾年將經歷「深刻的技術變革」。

現任哈佛大學經濟教授的桑默斯27日在亞斯本創意節（Aspen Ideas Festival）說，他目前看不到任何顯而易見的風險，會使美國陷入嚴重衰退：「如果一個人不知道自己會死於什麽疾病，他就是健康的。依此標準，目前的經濟擴張是健康的」。那些會造成當前周期結束的因素尚未出現。

但桑默斯也指出，人們對通膨放緩的速度「有點過於樂觀」，他不認為貨幣政策像市場共識認為的那樣具有限制性。

他說，如果失業率不「明顯增加」，通膨就無法持久降到聯準會的2%的目標。儘管如此，他承認聯準會迄今為止在通膨預期的可信度方面，比他預期地成功。

談到美國大選，桑默斯說川普 再次上台可能在四年內對經濟造成「實質損害」。他將川普的競選政見，例如透過關稅和配額推行保護主義，與拉美國家採用的戰略相提並論，「有時候六個月或一年能奏效，但最終導致......停滯性通膨之母」。

撇開政治，擔任OpenAI 董事的桑默斯對美國的經濟潛力相當樂觀，尤其是談及AI帶來的好處。他周四說，美國「將迎來一場深刻的技術變革和進步時期」，雖然轉型過程會有工作流失。