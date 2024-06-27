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Nike警告銷售頹勢還可能再加劇 盤後股價重摔12%

編譯季晶晶／綜合外電
美國運動品牌大廠（Nike）27日意外下調全年業績指引，預估本季銷售下滑10%。（路透）
美國運動品牌大廠（Nike）27日意外下調全年業績指引，預估本季銷售下滑10%。（路透）

美國運動品牌大廠耐吉（Nike）27日股價在盤後暴跌12%，因Nike意外下調全年業績指引，預估本季銷售下滑10%，遠遜於分析師預期的3.2%，理由是中國大陸市場銷售疲軟，全球各地的消費趨勢「不均」。

Nike原本估計2025年度銷售額將增加，現在預估會下滑，減幅是中間個位數，而市場期待能增加0.9%。Nike還估計上半年銷售的減幅將是高個位數，此前的指引說是低個位數。

Nike財務長Matthew Friend在與分析師的電話會議上表示，下調展望是因為線上銷售放緩，透過直接面向消費者的管道、擺脫批發商來拉高銷售的努力受挫，以及大中華區的「總經不確定性增加」，各個市場的消費趨勢不平均。此外，因為不斷推出創新產品並減少經典鞋款，批發商的銷售預料也將放緩。

但在截至5月底的3個月內（第4季），Nike的獲利輕鬆超越市場預期，調整過的每股盈餘為1.01美元，析師僅估83美分，主要是削減成本的努力繼續取得成效。淨利是15億美元或每股99美分，優於去年同期10.3億美元或每股66美分。營收降至126.1億美元，比一年前的128.3億美元少了1.7%，不如市場預估的128.4億美元。

在2024年度，Nike的銷售額為513.6億美元，持平於前一年。這是該公司自2010年來（不包括疫情期在內），年度銷售成長最差的一年。高管歸咎於一系列因素，包括生活風格業務本季下滑，但含籃球鞋和跑步鞋等運動表現業務的增長動能不足以抵消。

線上銷售疲軟的原因是生活風格產品在這邊的占比較高，促銷活動較多，以及經典鞋產品例如Air Force 1的銷售減少。

根據StreetAccount，中國大陸市場的銷售下滑至18.6億美元，但仍超越華爾街預期的17.9億美元。這也是同期唯一銷售優於分析師預期的地區。

Nike最大市場北美的銷售為52.8億美元，StreetAccount的預期是54.5億美元。 歐洲中東和非洲市場的銷售是32.9億美元，低於預期的33.2億美元。亞太和拉丁美洲的銷售為17.1億美元，也低於預期17.7億美元。

僅管如此，Friend還是對中國大陸市場的疲軟前景發出警告。

Nike旗下Converse品牌的整體業績依然明顯欠佳。該部門營收驟減18%到4.8億美元，主因是北美和西歐市場的業績不夠力。   

營收放緩為Nike加快產品開發的努力增添了緊迫性。面臨On Holding和Deckers Outdoor旗下Hoka跑步鞋等後起之秀的激烈競爭，Nike誓言優先發展運動、新產品和批發合作夥伴。但Seaport Research Partners分析師Mitch Kummetz表示，「不相信跑步業務會出現實質性反彈，該領域競爭太激烈了」。

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