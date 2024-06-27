等待PCE通膨數據 美股三大股指全都微漲

Walgreens Boots Alliance是史指跌幅最大的公司，自年初以來下跌了54.26%。美聯社

史坦普500指數小漲，華爾街期待最新的通膨數據，以尋找聯準會 何時開始降息的線索。

史指上漲4.97點或0.09%至5482.87點。那斯達克指數上漲53.53點或0.3%收1萬7858.68點；道瓊工業指數上漲36.26點或0.09%收3萬9164.06點。

主要半導體股票收跌，引發人們對人工智慧(AI )熱潮能否在下半年繼續維持市場的疑問。美光科技發布符合預期的第4季營收財測後，該公司股價下跌7.12%；半導體巨頭和市場領頭羊輝達 (Nvidia)也下跌1.91%。

交易員正在等待5月核心個人消費支出(PCE)物價指數發布；該指數是聯準會首選的通膨指標。《道瓊》調查的經濟學家預計，核心PCE較上月成長0.1%，年增2.6%。

交易員希望該報告將顯示物價壓力有所緩解，從而加強聯準會今年稍後降息的可能性。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「如果PCE令人失望，滯脹頭條新聞將會出現；但如果預期保持不變或數據溫和，這應該有助於市場在7月放緩。」

他表示：「一個超買的市場和僅靠少數大型企業領漲的相對昂貴市場可能需要重新調整，並允許其他行業與它們共存，甚至開始引領市場。」「此類調整可能會引發一些波動，同時也會帶來一些有吸引力的機會。」

幾支股票在公布財報下跌。牛仔褲製造商Levi Strauss最新一季營收令投資人失望，股價下跌15.4%。Walgreens Boots Alliance在下修全年預期並發布上季獲利低於預期後，股價暴跌22.16%。

摩根大通零售分析師博斯(Matthew Boss)表示，由於新冠疫情，消費者現在可以享受更廣泛的電商產品，實體零售商將面臨更多障礙。

他表示：「競爭更加激烈，與折扣店價格相同可能還不夠，因為考慮到技術進步發生在他們的世界之外，現在你可能不會那麼方便。」

他目前看好一些股票，其中包括TJX、Burlington Stores和Ross Stores等折扣零售商，「它們擁有極具價值的品牌。它們不是在推動價格，而是在推動消費者參與的價值要素，也就是尋寶活動。」

博斯也看好Ollie’s Bargain Outlet、Dollar Tree、Birkenstock、PVH和Royal Caribbean等。

隨著上半年接近尾聲，人們對AI的熱情沒有任何減弱的跡象。美超微電腦和輝達是史指表現最好的個股，股價分別飆漲211.91%和157.4%。

Vistra是史指的另一個大贏家，上漲129.1%。Constellation Energy和GE Aerospace分別上揚77.68%和59.46%。雖然27日遭遇拋售，美光科技今年來仍上漲60.59%。

其他重要贏家包括禮來公司(Eli Lilly)、CrowdStrike、Deckers Outdoor和Arista Networks，漲幅至少超過48%。

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Walgreens Boots Alliance是史指跌幅最大的公司，自年初以來下跌了54.26%。

Walgreens Boots Alliance發布財報後的拋售，使該股迎來至少半個世紀以來最糟單日走勢。

該公司下跌22.16%，是Walgreens或Walgreens Boots Alliance自1972年以來表現最差的一天。

這家藥局連鎖店大幅削減獲利財測並警告消費環境「充滿挑戰」。該公司第3財季每股獲利未達FactSet調查分析師的預期。

該股之前表現最差的交易日發生在2007年10月，當時下跌15%左右。Walgreens於1927年首次在紐約證券交易所上市，並在2014年成為Walgreens Boots Alliance。

Walgreens Boots Alliance今年來暴跌54.26%，可能出現連續第三年下跌。該股今年稍早的道指成份股地位被亞馬遜取代。

富國銀行資深全球市場策略師雷恩表示，AI的榮景將為工業和材料產業的公司創造更多需求。

他在給客戶的報告中寫道：「我們相信，即使在經濟成長較慢的情況下，生成式AI的推動也可能會使這兩個行業所代表的基礎產業受益。」

富國銀行表示，至今圍繞AI的熱情主要受益於輝達等晶片製造商和微軟等軟體公司，但隨著支出的增加，這種情況應該會擴大，「事實是，在基礎設施得到充分更新之前，幾乎不可能真正增加這些產品的使用。」