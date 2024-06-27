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史坦普維持中國主權信用「A+」評級 展望「穩定」不變

記者葉文義／即時報導
國際信評機構史坦普27日確認中國的長期本外幣主權信用評級為「A+」、短期本外幣主權信用評級為「A-1」，長期評級展望為「穩定」。(新華網)
國際信評機構史坦普27日確認中國的長期本外幣主權信用評級為「A+」、短期本外幣主權信用評級為「A-1」，長期評級展望為「穩定」。(新華網)

國際信評機構史坦普27日確認中國的長期本外幣主權信用評級為「A+」、短期本外幣主權信用評級為「A-1」，長期評級展望為「穩定」。

對此，中國財政部表示，在前期穆迪、惠譽下調中國主權信用評級展望的情況下，史坦普作出維持穩定的決定，是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景的認可，也體現了史坦普評級團隊的獨立性和專業性。

中國財政部表示，此前，史坦普評級團隊到中國複評，與中國政府相關部門及智庫、市場機構開展了深入細緻的溝通，還到有關地方進行了調研座談，對客觀判斷中國主權信用狀況提供了支撐。 正如史坦普所言，雖然中國經濟面臨一些問題和挑戰，但隨著宏觀政策落地見效，未來仍將保持穩定增長。

中國財政部表示，中國具有市場規模大、內生活力強、發展基礎厚實、新動能加快發展、各種要素資源保障良好等多重優勢，加上中國政府不斷優化宏觀調控政策，強化逆週期和跨週期調節，將進一步增強內生發展動力，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

中國財政部表示，近期，世界銀行、國際貨幣基金組織相繼上調了中國經濟增速預期，很好地印證了上述觀點。 中方希望國際評級機構多到中國走一走、看一看，更加深入地認識和理解中國，更加全面、辯證、發展地看待中國經濟發展潛力和主權信用水準。

財政部 惠譽 貨幣

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