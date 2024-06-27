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WSJ：亞馬遜要從中國直接進貨廉價商品

WSJ：亞馬遜保電商龍頭地位 要從中國直接進貨廉價商品

記者顏伶如／即時報導
一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)
一名亞馬遜送貨員在丹佛的一棟公寓樓停留時舉起包裹。(美聯社)

華爾街日報27日報導，亞馬遜(Amazon)為鞏固電商龍頭地位，對抗Temu、希音(Shein)等平台越來越激烈的低價競爭，打算推出新服務，從中國倉庫直接出貨廉價流行服飾、日常家用品等。

報導指出，26日在一場憑邀請函參加(invite-only)的會議裡，亞馬遜對中國商家公布以全新管道出貨的新計畫，打算從中國販賣沒有品牌的流行服飾與日常家庭用品。

根據會議簡報，亞馬遜計畫在美國消費者下單後的9天到11天，廉價流行服飾與日用品就能從中國倉庫直接出貨給顧客。目前透過亞馬遜平台銷售的中國商品，通常是經過美國國內的倉庫轉寄給消費者。簡報投影片舉例的商品包括手機殼、馬克杯、臉部按摩器等。

亞馬遜發言人對華爾街日報說，亞馬遜一直嘗試尋找與銷售夥伴的合作新方式，為消費者提供物美價廉的更多選擇。發言人並未針對計畫中的出貨新管道多做說明。

亞馬遜的出貨新管道是由科技新聞網站The Information報導率先披露，象徵身為美國電商龍頭的亞馬遜面對來自Temu與希音等平台的低價競爭之後，決定跨出重要一步做出反擊。

母公司為拚多多的Temu以及流行時尚購物平台希音都從中國直接出貨，美國國內庫存量極少。

根據手機應用程式(App)分析公司Sensor Tower統計，Temu是蘋果公司(Apple)網路商店Apple Store在美國地區免費下載次數最多的應用程式，希音則排名第七。

亞馬遜 App 華爾街

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