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日圓貶不停 日本財相急發最新口頭警告：將採取必要行動

編譯黃淑玲／即時報導
日本財務大臣鈴木俊一，27日再度口頭警告日圓兌美元匯價波動過大，當局將採取必要行動。（路透）
日本財務大臣鈴木俊一，27日再度口頭警告日圓兌美元匯價波動過大，當局將採取必要行動。（路透）

日圓兌美元匯價周三貶至38年新低後，日本財務大臣鈴木俊一出面喊話，他強調，日本當局將會對日圓採取必要行動。路透報導，這是日本政府發出的最新警告，顯示日本已為再度進場干預做好準備。

鈴木對記者說：「希望匯率變動能夠穩定。快速的、單方面的波動並不可取。我們特別深刻關切這對經濟的影響。」他強調，「我們以高度的急迫感監看匯率變動，分析在這些變動後面的因素，將會採取必要行動」。

日本內閣官房長官林芳正也在新聞簡報中表示，東京當局將會採取「適當」行動，抵制過度的匯率波動。他拒絕評論日圓的匯率水準，以及何時當局將進行干預。

日圓兌美元匯價27日亞洲早盤在160.45日圓兌1美元上下。26日創下38年來最低的160.88日圓。

由於交易員聚焦日本與美國之間龐大的利率差距，日圓不斷面臨一波波的貶值壓力。今年至今，日圓兌美元匯價已經下跌12%。

瑞穗證券首席貨幣策略師Masafumi Yamamoto說：「在這個時間點，日本當局可能開始不只擔心匯價水準，也擔心貶值的速度。」他認為，除非進場干預，日圓兌美元匯價將跌向162日圓。

然而分析師們懷疑口頭甚或實際干預，能夠產生多大的阻貶日圓效果。畢竟左右日圓的最大力量還是在充滿不確定性的美國聯準會利率決策。聯準會若能早日降息，日圓才能快一點得到喘息機會。

日本銀行（央行）先前已暗示升息可能，但以日本目前利率低到接近於零，升息後利率也還是很低。銀行下次利率會議是在7月30日到31日。瑞穗證券策略主管Shoki Omori認為，日銀必須要給市場一個大驚喜，例如一下子就調高利率50個基點，才可能阻止日圓頹勢。

日本當局前一次進場干預是在今年4月底到5月初，當時日圓兌美元匯價觸及34年最低的160.245。干預行動總共花費9.8兆日圓（610億美元）。

日本 利率 匯率

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