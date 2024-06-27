黃仁勳又繼續賣股 出脫輝達24萬股 兩天套現3000萬美元

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(美聯社)

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 繼近期大賣近1億美元的輝達股票後，本周繼續執行原定的售股計畫，周一、二又出脫24萬股股票，套現約2931萬美元；輝達財務長柯蕾絲也大賣20萬股，進帳2440萬美元。

根據提交給美國證管會的文件（SEC），黃仁勳在24、25日出脫24萬股輝達股票，賣出的價格區間為每股118.63美元至126.19美元。

此前，黃仁勳已在本月13日至21日之間，共計脫手72萬股股票，進帳9464萬美元。

黃仁勳出脫股票的行動，是依照在3月14日採納的「10b5-1規則交易計畫」進行預先安排，這種計畫是讓公司內部人士在預定的時間內賣出股票，避免被指控是進行內線交易。美國企業主管很常利用這套機制處置股份，以便逐步推動投資 組合多元化。

即便近期賣股，黃仁勳仍持有大量輝達股票，包括直接持有與透過各種信託和合作關係間接持有。根據彭博資訊，截至6月25日申報的資料，黃仁勳手上還有8.661億股，在流通股占比達3.52%。最新的售股交易不必然代表企業主管對公司的未來失去信心，而是典型的個人財務規劃。

另外，輝達財務長柯蕾絲也繼續賣出輝達持股，文件顯示她在24、25日出脫輝達20萬股股票，套現2440萬美元。柯蕾絲先前在21日也賣出了10萬股。