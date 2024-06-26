日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預

日圓兌美元周三（26日）貶破160日圓價位，是近38年新低。(路透)

日圓兌美元周三（26日）貶破160日圓價位，是近38年新低，因美日之間的巨大利差有利於美元、繼續打壓日圓，同時也讓交易人士對日本 當局入市干預以提振日圓的任何跡象保持警惕。

美元指數上揚0.01%至106.07。

美元兌日圓26日收盤升值0.7%至160.81日圓，為1986年12月以來最高，今年迄今，美元兌日圓累計升值約14%。27日盤初，美元兌日圓小貶0.06%，報160.71日圓。

歐元兌日圓也大漲，26日盤中一度升至1992年9月以來最高171.79日圓。歐元尾盤上漲0.3%，報171.625日圓。

與美國相比，日本的低利率打擊了日圓。儘管日本今年已將利率上調至0%-0.1%，而美國的利率為5.25%-5.5%，這促使投資 者紛紛湧向美元資產，以獲得更高的回報。

投資人利用兩國利率的巨大差異，採取所謂的利差交易策略，即投資人借入低收益貨幣，投資於高收益貨幣。近年來，隨著一些國家提高借貸成本，套利交易變得非常流行。

分析師表示，交易人士正在考驗日本財務省的決心，該省在4月底和5月初耗資620億美元來支撐日圓匯率，當時日圓貶破160大關。

瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov表示：「整體來說，干預往往會使市場放緩，但除非相關國家的貨幣政策立場發生重大變化，否則干預行動很難大幅扭轉市場方向。」

他說：「對於美元/日圓而言，如果日本央行更激進升息，或者聯準會開始降息 ，那麼日圓會出現更加激烈的走勢。但如果缺乏這兩方面的發展，我不確定我們能否看到明顯的逆轉。不過，干預肯定會限制其上行空間。」

日本財務省財務官神田真人周三加強對日圓匯率過度波動的警告，表示當局對日圓的快速下跌「嚴重關切並保持高度警惕」。他指出，日圓目前的疲軟是沒有道理的。

不過，日本央行有可能在7月底進一步升息，這可能有助於支撐日圓。

市場的下一個關注焦點將是本周五公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，這是聯準會首選的通膨指標。投資人希望從中了解經濟中的物價壓力是否正朝著正確的方向發展。如果數據低於預期，可能會促使投資人加大對今年降息的押注，在一定程度上緩解日圓面臨的壓力。

歐元兌美元貶值0.31%，至1.0681美元，之前一位歐洲央行決策官員的談話推高今年進一步降息的可能性，這與聯準會理事鮑曼的立場大相逕庭。

歐洲央行管委雷恩對彭博新聞表示，今年再降息兩次顯然是「合理的」；相較下，聯準會理事鮑曼，她預期今年美國不會降息。

澳洲5月通膨率升至4%的六個月高點，交易員紛紛提高對11月進一步加息可能性的預期。澳幣升值0.1%，報0.6655美元。