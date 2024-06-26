輝達領漲科技股 帶動三大股指微幅收高

聯邦快遞(FedEx)獲利後的反彈，讓該股創下1986年以來的最大單日漲幅。該公司上漲15.53%，是1986年9月上漲14.9%以來單日最大漲幅。歐新社

史坦普500指數小幅上漲，投資 人在上半年人工智慧(AI)股帶動行情後評估了自己的持股。

史指上漲8.6點或0.16%報5477.9點；道瓊工業指數上漲15.6點或0.04%報3萬9127.8點。以科技股為主的那斯達克指數上漲87.5點或0.49%收1萬7805.16點。

由於輝達 的大幅上漲，那指上半年漲幅預計為18.6%。輝達股價盤中大部分時間走低，收漲0.25%。繼25日上漲7%後，漲幅尚稱溫和。這支AI晶片製造商的3.1兆元市值主導了史指的漲跌，它今年150%的漲幅引發大多數其他股票未能跟上今年漲幅的擔憂。

投資人等待28日發布的5月個人消費支出(PCE)物價指數帶來的最新通膨數據，股市也表現低迷。聯準會密切關注這項指標，投資人期望如果物價上漲繼續放緩，聯準會將在今年稍後的某個時候降低利率。

最近大盤的回檔引發人們的猜測，即主要由輝達帶動的2024年漲勢是否已經結束。根據《CNBC》市場策略師調查，史指交易價格與華爾街 策略師對今年年底大盤指數的預期相差不到 1%。

Bahnsen Group投資長斑森(David Bahnsen)表示，「目前股市非常昂貴。」並認為大型科技股即將迎來股價調整與清算。

他表示：「過去一周科技股的波動是否是更深層的事情的開始，或者這種清算是否即將到來，還有待觀察；但過度的投資人情緒、興奮和過度的趨勢總是以同樣的方式結束。」

史指大多數股票均走低，但也有一些積極的股票表現出色。聯邦快遞(FedEx)在發布優於預期的第4財季業績後上漲15.53%。在福斯集團表示將向這家電動車公司投資最多50億元後，Rivian Automotive飆升23.24%。

亞馬遜上漲7.27元或3.9%，成為道指表現最好的股票。蘋果和家得寶也上漲約3.4元，分別超過1%。

同時，安進下跌6.49元或2.03%，成為道指表現最差的股票。

非必需消費品是史指唯一上漲的類股，上漲1.98%。

特斯拉上漲4.81%，亞馬遜和嘉年華緊隨其後，上漲超過3%。

所有其他類股均呈負值。能源跌幅最大，下跌0.86%。EQT、SLB和Coterra Energy均下跌超過1.8%。

擁有167年歷史的航太工業零件製造商巴恩斯集團(Barnes Group)股價飆升7.63%。《彭博》引述未透露姓名的知情人士的話報導，這家總部位於康乃迪克州布里斯托的公司正在探索策略替代方案，包括可能的出售。

根據FactSet數據，Barnes成立於1857年南北戰爭之前，市值約為20.1億元。空頭部位相當於4.4天平均成交量。Barnes的前身Associated Spring Corporation於1946年成為上市公司，並於1963年遷至紐約證券交易所。

該公司擁有紐約證券交易所令人垂涎的單一字母股票代碼之一「B」，並於1976年更名為Barnes Group。

聯邦快遞(FedEx)獲利後的反彈，讓該股創下1986年以來的最大單日漲幅。該公司上漲15.53%，是1986年9月上漲14.9%以來單日最大漲幅。

該股今天看來與當時大不相同。隨著當日上漲，該股交易價格超過296元。1986年大漲的那一天，該股收盤價略低於16元。

聯邦快遞第4財季業績超出華爾街的預期，並報告指出，隨著成本削減措施的生效，資本支出有所下降。該公司調整後每股獲利為5.41元，營收為221.1億元；而LSEG調查分析師預計每股獲利僅為5.35元，營收為220.7億元。

一些華爾街分析師表示，Rivian與福斯汽車的最新合作，可能會為投資人和更整體的汽車產業帶來重大福音。

近幾個月Rivian股價遇到了障礙，由於該公司面臨來自中國日益激烈的市場競爭、需求放緩以及難以實現正現金流，該公司今年以來已下跌34%。但華爾街認為這筆交易是一個潛在的轉虧為盈的機會，有助於限制讓投資人擔憂的融資執行風險和不確定性。