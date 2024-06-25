AI新創公司Etched募資1.2億美元 開發專用晶片

人工智慧（AI）新創公司Etched今天表示，該公司A輪募資已募1億2000萬美元，該公司計畫利用這筆資金進一步開發其專用晶片。(路透)

人工智慧（AI ）新創公司Etched今天表示，該公司A輪募資已募1億2000萬美元，該公司計畫利用這筆資金進一步開發其專用晶片 。

路透報導，設於舊金山的Etched計畫生產一種專用處理器，用來運作Open AI的ChatGPT和Google的Gemini廣泛使用的一種特定AI模型。

根據估計，輝達 （Nvidia）掌控伺服器AI晶片市場銷售約8成。輝達的通用型AI晶片能夠處理一系列的運算應用，但較諸設計來執行特定功能的處理器晶片更耗電。輝達目前是美國市值最大的公司。

Etched表示，A輪募資的金主包括前PayPal執行長提爾（Peter Thiel）以及Replit執行長馬沙德（Amjad Masad）。

Etched工程師正在設計晶片驅動AI運算的部分，這部份生成內容和回應，稱為推論。這款Etched第一個設計的晶片將被優化來運作特定類型的AI模型，稱為transformer。

Etched執行長烏伯提（Gavin Uberti）受訪時說：「倘若transformers失敗，我們公司就完蛋，但如果transformers成功，我們就會成為史上最大公司之一。」

Etched和台積電合作製造這款晶片。烏伯提說，該公司需要A輪募得的資金來支付將晶片設計送到台積電製造晶片的費用，這個過程稱為投片（taping out）。

Etched並未揭露該公司價值。Etched在2023年3月種子輪募資階段募得540萬美元，當時投資人估該公司價值3400萬美元。

這家35人的公司，由烏伯提和Chris Zhu共同創辦。