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輝達早盤反攻 台積ADR跟漲 但美股仍有季末再平衡壓力

編譯陳苓／綜合外電
科技巨擘輝達（Nvidia）擺脫連三跌，25日早盤強彈2%，帶動科技股走升，美股四大指數漲跌互見。（路透）
科技巨擘輝達（Nvidia）擺脫連三跌，25日早盤強彈2%，帶動科技股走升，美股四大指數漲跌互見。（路透）

科技巨擘輝達（Nvidia）擺脫連三跌，25日早盤反彈，帶動科技股走升，美股四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數在平盤上下游移，史坦普500指數漲0.1%，那斯達克綜合指數漲0.4%，費半指數漲0.2%，台積電ADR攀升1.2%。

輝達早盤飆漲逾2%。該公司過去三天重挫13%，落入技術修正領域，市值蒸發4,300億美元。輝達先前一路狂飆，外界擔心價位已高，加上執行長黃仁勳按預定計畫售股，可能因此引發恐懼急殺，外界推測先前跌勢可能太過頭了。

輝達回神，其他人工智慧（AI）業者跟漲，美超微（Super Micro Computer）上揚0.5%，博通上揚0.3%。

丹斯克銀行（Danske Bank）分析師說，科技股回檔，純然是情緒引發，基本面仍與一周前相同。

科技股是本周的市場焦點，主要是第2季即將告終，投資人進行資產組合再平衡，許多人從AI熱門股獲利了結，轉往價值股或其他落後股，輝達可能因而出現賣壓。

微軟下跌0.1%，歐盟指控該公司濫用市場力量，將Teams視訊會議程式與Office軟體捆綁銷售，可能會開罰高額罰金。

輝達 AI 台積電

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