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Fed鷹派理事：如果通膨黏著 她支持再度升息

編譯任中原／綜合外電
聯準會（Fed）理事鮑曼。（路透）
聯準會（Fed）理事鮑曼。（路透）

聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman，鷹派，有投票權）25日表示，如果通膨仍黏著在目前的水位，她支持Fed再度升息；不過她也表示，今年升息並不是她認為最可能發生的情況。

鮑曼表示，「如果通膨（下降的）進展陷入停頓，或甚逆轉向上」，她仍「願意提高」利率。她強調由於移民增加，以及政府強力擴大財政支出，可能使美國通膨上升速度持續比其他已開發國家更快。鮑曼的發言，凸顯出Fed內部對於今年是否能夠開始降息，或在11月大選之前降息，仍存在激烈爭議。

本周美國將公布5月個人消費支出（PCE）平減指數，預料將顯示通膨進一步降溫。市場預估整體PCE平減指數將比去年同期上升2.6%，低於4月時的2.7%升幅；核心平減指數將年升2.6%，低於4月時的2.8%。儘管Fed預測今年只會降息1碼，但目前市場預期將不只1碼，不過降息時機仍不確定。

鮑曼表示，通膨仍有「上升風險」，原因包括金融情勢寬鬆，以及聯邦政府的刺激經濟措施，「可能強化需求動能，阻止通膨下降進展，或導致通膨加速上升」。她並指出，移民激增可能推升居住成本，因為住宅營建速度仍趕不上住宅需求增加。

她也提到，未來Fed與其他幾個央行之間的歧異性，「有可能」更加擴大；「過去幾季以來美國的通膨與勞動市場動向，與許多其他先進國家相當不同，可能是因為美國移民政策更加開放，以及疫情以來美國財政刺激政策的規模更大使然」。

降息 移民 升息

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