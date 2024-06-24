道指連升5日 收漲260點 輝達再跌6.7% 淪入修正

輝達股價下跌6.68%，上周跌幅為4%，結束8周連漲，正式跌入修正區。在上周短暫取代微軟成為美國最有價值公司的寶座之後，分析師也點出輝達近日交易的悲觀走勢。路透

道瓊工業指數攀升，因投資 人拋售大型科技股，轉而青睞銀行和能源等其他部門。

道指上漲260.88點或0.67%收3萬9411.21點，連漲5個交易日。史坦普500指數下跌16.75點或0.31%至5447.87點；而以科技股為主的那斯達克指數下跌192.54點或1.09%至1萬7496.82點，為那指自4月以來最糟單日走勢。

資訊科技是史指跌幅最大的類股，下跌超過2%。同時，能源股上漲2.7%，金融和公用事業股上漲約1%。道指成分股摩根大通上漲1.31%，高盛和雪佛龍均上漲超過2%。

輝達 股價下跌6.68%，上周跌幅為4%，結束8周連漲，正式跌入修正區。在上周短暫取代微軟成為美國最有價值公司的寶座之後，分析師也點出輝達近日交易的悲觀走勢。

即使遭到拋售，該股今年來仍上漲近140%。

Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師德塔瑞利(Larry Tentarelli)表示，輝達的回檔「相當健康」，「上周和現在，我們看到健康的輪轉。這實際上是科技領域的一個非常好的暫停，並且輪回到其他一些一直在回落的行業。」

雖然投資者努力應對降息和經濟放緩的預期變化，但今年圍繞人工智慧(AI)的熱情顯著提振了市場。史指創下31次收盤新高紀錄，今年來上漲14%。

投資人本周將觀察5月個人消費支出(PCE)數據來判斷通膨走勢；這個聯準會 首選通膨指標將於28日發布。

隨著華爾街進入6月最後一周和2024年上半年末，股市正經歷創紀錄的一周，史指和那指創下歷史新高。

道指本季至今下跌1%。如果最終出現虧損，這將是過去三季首次出現負成長。英特爾和Salesforce本季分別下跌超過30%和19%，領跌道指。

在此同時，史指和那指本季分別上漲4%和7.3%。

美國商銀大宗商品策略師表示，如果大型機構投資者的需求增加，金價可能在未來12至18個月內觸及每盎司3000元。

策略師們寫道：「我們相信金價在未來12-18個月內可能會達到每盎司3000元，不過目前的資金流並不能證明這個價格水平是合理的。」「實現這個目標需要非商業需求從當前水平回升，而這反過來又需要聯準會降息。」

舊金山Fed行長戴利表示，聯準會在降低通膨的努力中已取得進展，但仍無法放鬆，「我們已經取得很大進展，但仍有工作要做。」她在家鄉選區發表演講時說，「貨幣政策正在發揮作用，但我們需要完成這項工作。」

她補充說，還有多種場景可能出現，每種場景都在「合理範圍內」。其中包括通膨緩慢下降，這需要對利率採取長期較高的政策；如果下降速度更快，就需要削減開支，或「勞動市場逐漸減少和重新平衡，這意味著「正如許多人所期望的，我們可以隨著時間的過去使政策正常化」。

戴利說，「我們需要做好應對經濟發展的準備。」

高盛表示，Affirm一流的基本面將使其比同業更具競爭優勢。

該銀行給予該股買入評級，目標價為42元，相當於該股可能還有再上漲 40%的空間。

分析師南思(Will Nance)指出，Affirm的差異化承保方式是催化劑之一。其他優勢包括該公司在管理收入減去交易成本獲利方面的記錄。

原油期貨上漲1%，並預計本月收漲，因為跡象顯示美國汽油需求增加，中東地緣政治緊張局勢再次加劇。

石油經紀商PVM分析師瓦加(Tamas Varga)在最新報告中表示，「話雖如此，價格走強背後的主要原因是，人們越來越相信北半球夏季全球石油庫存將不可避免地大幅下降。」

道明證券(TD Securities)資深大宗商品策略師麥凱(Ryan McKay)表示，隨著以色列和黎巴嫩邊境緊張局勢加劇，供應風險現在重新成為焦點。最近幾周，以色列和伊朗支持的民兵組織真主黨互相發出戰爭威脅。

美國商銀表示，大型科技股進一步疲軟的跡象可能會刺激一些大型交易公司大量拋售。