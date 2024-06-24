中國快時尚電商SHEIN 傳6月初已申請在倫敦上市

中國快時尚跨境電商巨頭SHEIN(希音)傳已在6月初秘密向英國市場監管機構提交在倫敦上市的文件。(路透)

路透報導，中國快時尚跨境電商巨頭SHEIN（希音）已在6月初秘密向英國市場監管機構提交在倫敦上市的文件，可能成為今年全球最大宗公開發行案（IPO）之一。

路透24日援引兩位知情人士透露，SHEIN已正式向中國證監會通報其變更上市地點的情況，但尚未獲得中國證監會的批准。目前尚不清楚該公司計畫何時進行IPO。

根據報導，SHEIN發言人拒絕置評；英國市場監管機構英國金融行為監理總署 (Financial Conduct Authority，FCA) 並未立即回應置評請求；中國證監會沒有立即回應置評請求。

路透5月曾報導，鑑於赴美IPO遭部分美國政界人士反對，中國證監會也不建議其在美上市，SHEIN今年初開始與其財務和法律顧問接洽，探討在倫敦證券 交易所上市的可能性。

報導稱，SHEIN在去年11月向美國證券交易委員會秘密提交了IPO申請，並同時向中國證監會尋求批准。不過，在美IPO的進度緩慢，不僅部分美國政界人士因強迫勞動問題，對SHEIN上市持反對意見，中國證監會也知會SHEIN，由於供應鏈 問題，不建議其在美國IPO。SHEIN於是轉向尋求在英國IPO。

SHEIN去年曾進行私募，當時企業估值達660億美元。

SHEIN目前已成長為全球最大的線上服裝零售商 之一，在150多個國家開展業務，在全球擁有1.5億用戶。據媒體報導，SHEIN去年的利潤超過20億美元，遠超競爭對手H&M，但仍明顯不及另一快時尚巨頭Zara。