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Nvidia如何發音？由拉丁文變化而來 讓對手忌妒到臉發青

編譯陳苓／綜合外電
輝達（Nvidia）商標。（美聯社）
輝達（Nvidia）商標。（美聯社）

人工智慧（AI）大飆股輝達（Nvidia）的英文名字，該怎麼念？據該公司官網，發音如同「en-VID-eeyah」。外媒稱，這個名稱從拉丁文「invidia」演變而來，意思是忌妒。

財星雜誌（Fortune）報導，黃仁勳與好友馬拉科夫斯基、普里姆，1993年共同創立輝達時，三人幾乎談好各項細節，就是名字沒敲定。他們先以「NV」的名字姑且稱之，NV意思是下一版本（next version）。等公司要登記成立時，三人原本想取名「NVision」，不料發現已有衛生紙公司叫這個名字。

三人重頭來過，費盡心力搜尋帶有NV的字彙，後來黃仁勳建議取名Nvidia，這個字從拉丁字invidia變化而來，字義是忌妒。而Nvidia的發音，也一如invidia。

這個名稱獲得同意，是因三人希望設計出的繪圖處理器（GPU），據普里姆的說法，會強大到讓同業「羨慕到臉色發青」。

Invidia是羅馬的忌妒女神，據羅馬詩人奧維德在變形記中的描述，忌妒女神的心臟因膽汁而變綠，舌頭流下毒液，臉龐一片慘白、身形骨瘦如柴、雙眼瞥視萬物。

輝達商標的綠色眼睛，靈感可能也來自忌妒女神。Invidia會對忌妒之人，投以「邪惡之眼」。如今世界上仍有許多宗教，配戴邪眼護身符或吟誦禱文，以避開詛咒。

輝達 黃仁勳 人工智慧

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