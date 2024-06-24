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字節跳動傳將與博通合作開發5奈米AI晶片 由台積電代工

編譯葉亭均／綜合23日電
字節跳動在上海的辦公室。（路透）
字節跳動在上海的辦公室。（路透）

兩位知情人士透露，中國網路公司字節跳動正與美國晶片業者博通（Broadcom）合作，開發一款先進的AI處理器。這款處理器委由台積電製造，並且遵守美國對中國實施的晶片限制措施。

路透引述消息人士的說法報導，這款5奈米的晶片是特殊應用IC（ASIC）客製化產品，將遵守美國出口管制措施，並且由台積電生產。

報導指出，TikTok母公司字節跳動與博通合作的這項舉措，有助於字節跳動在美中關係緊張之際，協助確保高階晶片的充足供應。

自從美國政府在2022年對先進半導體實施出口管控措施後，就再也沒有中國與美國企業公開宣布5奈米或更先進的晶片研發合作事宜。

消息人士說，字節跳動與現有的企業合作夥伴博通結盟，有助降低採購成本，並確保較高階晶片的穩定供應。

不過，消息人士也說，預期台積電今年不會開始製造上述這款新晶片。其中一人表示，晶片的設計作業仍在進行中，而實際投片 （tape-out），也就是最後的晶片設計階段，還沒展開。

字節跳動和博通都沒有回應路透的置評請求。台積電不願回應。

如同許多國際科技大廠，字節跳動大幅推動生成式AI，但該公司和中國同業面臨AI晶片供應的限制，遠遠高於海外同業。

由於美國為了阻礙中國軍方在AI和超級運算領域有所突破，實施了出口管制措施，這使得中企無法取得輝達最先進晶片。雖然中企能取得專為中國市場設計的「降規版」美國晶片，以及華為等本土公司生產的AI加速器，但爭搶晶片的情勢也很激烈。

字節跳動和博通從至少2022年來即是業務合作夥伴。博通曾在公開聲明中表示，字節跳動向該公司採購Tomahawk 5奈米高性能交換器晶片與用於AI電腦叢集的Bailly交換器。

對於字節跳動而言，要讓演算法更強大，就必須取得AI晶片。除了TikTok、抖音之外，字節跳動還營運一系列高人氣應用程式（App），包括有如ChatGPT的聊天機器人服務「豆包」，擁有2,600萬用戶。

根據另一名知情人士說法，字節跳動為了支援其AI發展，早已囤積輝達（Nvidia）的晶片，包含在美國第一輪制裁措施前可取得的A100和H100晶片，以及輝達專為中國市場設計、但稍後被禁的A800與H800晶片。他說，字節跳動在去年提撥了20億美元採購輝達的晶片。

另外兩位知情人士說，字節跳動去年還買了華為的Ascend 910B晶片。

根據字節跳動網頁上的資料，該公司目前列出數百個半導體相關職缺，包括要徵聘15位ASIC晶片設計師。其中一名消息人士說，該公司還持續從其他中國AI晶片公司挖角。

晶片 AI 台積電

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