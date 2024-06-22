我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

毀滅性詐財 殺豬盤去年狂撈40億

比特幣漲不動 分析師：美股將有夏日修正 輝達要當心

編譯黃淑玲／綜合外電
一些分析師由比特幣這個月來軟弱無力，沒跟上美股創新高，認為美股即將展開修正。 路透
一些分析師由比特幣這個月來軟弱無力，沒跟上美股創新高，認為美股即將展開修正。 路透

投資銀行Stifel首席股票策略師班尼斯特在最新報告中警告，比特幣近來的疲弱行情預示美股即將會有「夏日修正」，投資人應提高警覺。而且，輝達可能會領跌。

比特幣因6月7日以來的賣壓，截至21日已經自今年3月的近期高點下挫超過10%。班尼斯特以過去三年多來比特幣與那斯達克100指數強烈的相關性，認為美股恐怕很快就會追隨比特幣下挫。

6月比特幣價格大約在65,000美元上下，總是無力拉回前波高點。但是美股大盤卻是由輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）這些大型科技股領軍上攻，屢創新高。比特幣沒能同時開創新高價，班尼斯特說，「這預示標普500的夏日修正逼近了」。

班尼斯特並不是唯一由比特幣行情尋找美股線索的華爾街分析師。Fairlead Strategies創辦人史塔科頓在最近的CNBC的訪談上也提到美國科技股與比特幣的分歧愈來愈大，她說，分歧拉大令人擔心的是，「一旦有人說，『等一下，輝達是否是有點漲太多了』，接著就會是那斯達克100指數最終跟進比特幣的頹勢」。

另一個因素是美國聯準會的政策立場。班尼斯特相信，聯準會的鴿聲轉淡，繼續不急著降息，較高利率維持更久，估值已過高的史坦普500成分股將更添拋售風險。他看夏日修正情境，會是輝達受到最嚴酷的打擊，「輝達會依循過往的循環——上攻的領導者，也將在2024第3季的修正時領跌」。

比特幣 輝達 美股

上一則

軟銀執行長後悔太早出清Nvidia持股 少賺1500億

延伸閱讀

軟銀執行長後悔太早出清Nvidia持股 少賺1500億

軟銀執行長後悔太早出清Nvidia持股 少賺1500億
美股受NVIDIA拖累走低 反有助化解投資集中大型股疑慮

美股受NVIDIA拖累走低 反有助化解投資集中大型股疑慮
美銀：5大理由 輝達下跌都是買點 還有15%上漲空間

美銀：5大理由 輝達下跌都是買點 還有15%上漲空間
美股最錢線／不是數位黃金 比特幣走跌恐拖累科技股

美股最錢線／不是數位黃金 比特幣走跌恐拖累科技股

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
輝達執行長黃仁勳對自家晶片分配和裝設的嚴格管控，據傳已惹怒了大客戶微軟。 路透

Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽

2024-06-20 12:37
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量

大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量
華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證
麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進