輝達連跌兩天 拖累史指 道指本周表現5月來最佳

由於市場領頭羊輝達股價連續第二天回落，史坦普500指數收跌。美聯社

由於市場領頭羊輝達 股價連續第二天回落，史坦普500指數收跌。

史指下跌8.55點或0.16%收在5464.62點；那斯達克指數下跌32.23點或0.18%收在1萬7689.36點。道瓊工業指數微升15.57點或0.04%收在3萬9150.33點。

John Hancock Investment Management聯合首席投資策略師羅蘭表示：「科技股繼續成為關注焦點。」「我不記得曾經有哪支股票對市場有如此大的影響力，而這確實是最近市場走勢的關鍵驅動力。」

輝達下跌3.22%。該股20日盤中觸及歷史新高，隨後收盤下跌逾3%。即使如此，這家晶片 製造商今年至今仍上漲了162.76%，並在18日短暫擊敗微軟，成為最有價值的上市公司。

本周史指創下5505.53點的盤中紀錄，全周漲幅為0.6%。那指本周收盤持平，道指上漲1.45%，創5月以來的最佳單周表現。

最近幾個交易日開始出現一些市場過度擴張的跡象，雖然目前尚不清楚人工智慧(AI)推動的漲勢是否已達到極限。即使是規模大到足以左右市場的輝達，也顯示出其上升趨勢可能放緩的跡象。

Aspiriant總經理葛瑞塞克(Dave Grecsek)表示：「現在或許是退出一些籌碼的好時機。」「我們已經取得輝煌的業績，市場看來有點擴大。」

道指本周上漲1.45%，創5月以來的最佳單周表現。主要推力來自Salesforce，本周上漲7.44%。其他重要個股包括安進(Amgen)和Nike，本周均上漲3.5%。思科系統上漲4.46%。

UnitedHealth是道指本周跌幅最大的公司，下跌2.95%。

輝達本周遇到的麻煩讓這家AI寵兒9周來首周虧損。本周這家大型科技股下跌2.49%，結束這家晶片製造商連續8周的上揚走勢。

但可以肯定的是，本周的回跌只是猛烈反彈的一小部分。輝達本月仍上漲超過16%，較去年同期上漲150%。

一家大型黃金基金表現不佳，本周收跌。SPDR黃金股票ETF(GLD)下跌1.55%至每股214.78元。該基金本周開盤價為每股215.73元；5月收盤價高達每股224.56元。

能源類股本周上漲2.3%，在汽油消費和油價上漲的背景下跑贏大盤。SLB、Baker Hughes和Targa Resources漲幅都超過4.1%。

非必需消費品是本周表現最好的類股，上漲2%。公用事業和房地產是本周唯一下跌的類股，分別下跌0.6%和0.7%。

監管機構裁定花旗集團的「決議」計畫不合格後，花旗股價下跌1.1%。

在對八家最大銀行倒閉或陷入困境時的解救計畫進行聯合審查時，聯邦存款保險公司(FDIC)和聯準會對花旗缺陷的嚴重程度存在分歧。FDIC表示該計畫「不可信」，而聯準會則稱該問題只是「缺點」，這是較輕的違規行為。

如果出現分歧，法規對該問題為「缺點」或「引發對該計畫可行性質疑的弱點」，必須在2025年7月1日前解決。

Stifel首席股票分析師班尼斯特(Barry Bannister)表示，比特幣 近期的疲軟可能預示著股市即將出現修正，「比特幣走弱預示著史指即將進入夏季調整和盤整階段。」「隨著史指目前處於2011年以來比特幣峰值後周期重疊的非常高端，我們又收到另一個強烈信號，顯示史指可能即將進行調整。」

比特幣於3月14日觸及歷史高點7萬3797.68美元，隨後迅速回跌，此後除了少數波動外，一直難以守住7萬元大關。史指20日在本周創下最新收盤紀錄紀錄後，有史以來首次盤中短暫觸及5500點。

全國房地產經紀人協會(NAR)報告指出，5月房價創下新高，但銷售情況略好於預期。

本月成屋銷售中位數達到41.93萬元，年增5.8%，創連續11個月同比上漲的紀錄。

同時，經季節調整後的銷售總額為411萬套，下降0.7%，但優於《道瓊》平均預期的408萬套。未售庫存較4月擴大6.7%至128萬套，相當於3.7個月的存量。