我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪捐款 為今年大選帶風向

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

NVIDIA股價顫巍巍 巴隆周刊建議改打12張AI安全牌

編譯湯淑君／綜合外電
美國巴隆周刊報導，繪圖晶片大廠輝達股價漲幅已大，居高思危的投資人可挑選更安全、穩當的人工智慧（AI）題材股，例如晶圓代工龍頭台積電。路透
美國巴隆周刊報導，繪圖晶片大廠輝達股價漲幅已大，居高思危的投資人可挑選更安全、穩當的人工智慧（AI）題材股，例如晶圓代工龍頭台積電。路透

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）20日收盤股價回跌3.5%，甫摘下的美股市值王榮銜又拱手還給微軟公司。美國巴隆周刊（Barron's）指出，輝達股價漲幅已大，居高思危的投資人另有更安全、穩當的人工智慧（AI）題材股可挑選，例如晶圓代工龍頭台積電。

道瓊社報導，巴隆周刊不建議此刻放空輝達，因為從奔馳的火車跳下顯然不智，而且短期內輝達AI晶片市場龍頭地位穩固如山，只不過已浮現警訊，包括過去四季的盈餘季比成長率逐季下滑，從88%趨緩至34%、22%和18%。

再檢視輝達的預期本益比，已從去年約25倍躍上現在的45倍。華爾街預估輝達2026年度股價營收比（PSR）更達到20倍，令人瞠目結舌。

對照下，巴隆周刊推薦12檔可望因AI熱潮方興未艾受惠的股票。台積電雀屏中選，儘管有地緣政治風險，但台積電是製造AI晶片的首選，深受輝達、超微（AMD）等大客戶倚重。

其餘11家名列AI安全投資名單的公司包括：記憶晶片大廠美光（Micron）、網路硬體設備大廠Arista Networks、光纖大廠康寧（Corning）、驍龍X處理器供應商高通（Qualcomm）、晶片設計公司安謀（Arm）、持有90%安謀股權的軟銀（SoftBank）、AI雲端事業欣欣向榮的甲骨文（Oracle）、可望乘AI PC浪潮而起的慧與科技（HP Enterprise）和戴爾（Dell）、在軟體界頂著最閃亮AI光環的微軟（Microsoft），以及AI增強版軟體已開始帶進營收的奧多比（Adobe）。

AI 輝達 晶片

上一則

美股早盤道瓊小漲 輝達摔逾3% 兩天市值蒸發2000億

延伸閱讀

軟銀執行長孫正義：要打造「超級AI」時代

軟銀執行長孫正義：要打造「超級AI」時代
Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽

Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽
AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股
聯發科傳為微軟AI PC設計安謀架構晶片 明年底推出

聯發科傳為微軟AI PC設計安謀架構晶片 明年底推出

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋
與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺
五場合 不付小費沒錯

五場合 不付小費沒錯
陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」