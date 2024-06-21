我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪捐款 為今年大選帶風向

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

美股早盤道瓊小漲 輝達摔逾3% 兩天市值蒸發2000億

編譯吳孟真／綜合外電
美股21日適逢「三巫日」，料將出現較大波動。路透
美股21日適逢「三巫日」，料將出現較大波動。路透

美股21日適逢「三巫日」，預期將出現較大波動，早盤四大指數唯道瓊小漲54點，或0.1%。

史坦普500指數跌0.2%；那斯達克綜合指數跌0.3%；費城半導體指數跌1.6%，台積電ADR跌0.8%。

CNBC報導，輝達昨日盤中創新高後轉跌，收盤下跌3.54%，今日早盤跌逾3%，兩天市值蒸發逾2,000億美元。適逢每季一次的「三巫日」，即個股選擇權、指數選擇權和期指同日到期，預料美股今日也可能因此出現較大波動。

本日也是多項指數進行再平衡之前的最後一個交易日。這就包含了CrowdStrike將被納入史坦普500指數，而輝達和蘋果在Technology Select Sector指數的權重也將改變。

最新數據則顯示，史坦普全球21日公布的美國6月PMI綜合指數從5月的54.5意外上升到54.6，是26個月新高，超出市場預期。

Harris金融集團管理合夥人Jamie Cox表示，雖然市場已浮現過度擴張的跡象，但目前尚不清楚是否已達到由AI激發的漲勢極限－亦即可能沒辦法繼續「直衝天際」。

此外，美國5月消費者物價指數顯示通膨放緩，芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）20日表示，若能得到更多類似的通膨數據，「那麼我的觀點是可以降息」。

輝達 史坦普500 美股

上一則

泰勒絲演唱會登陸歐洲 竟讓「這群人」心慌慌

下一則

NVIDIA股價顫巍巍 巴隆周刊建議改打12張AI安全牌

延伸閱讀

華美銀行董事長吳建民 膺洛杉磯時報影響力領袖

華美銀行董事長吳建民 膺洛杉磯時報影響力領袖
芝加哥聯準銀行總裁古斯比：若通膨持續降溫如同5月 則可以降息

芝加哥聯準銀行總裁古斯比：若通膨持續降溫如同5月 則可以降息
輝達早盤繼續帶頭衝 史指首度突破5500點

輝達早盤繼續帶頭衝 史指首度突破5500點
輝達市值衝向3.34兆 擠下微軟 躍登全球最高

輝達市值衝向3.34兆 擠下微軟 躍登全球最高

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋
與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺
五場合 不付小費沒錯

五場合 不付小費沒錯
陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」