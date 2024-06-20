輝達回跌 史指盤中突破5500點 那指中止連7漲

市場領頭羊輝達回吐了早盤漲幅，史坦普500指數在短暫突破5500點後回跌。(美聯社)

由於市場領頭羊輝達 回吐了早盤漲幅，史坦普500指數在短暫突破5500點後回跌。

史指下跌13.86點或0.25%收5473.17點；盤中一度上漲0.34%，創下新高。那斯達克指數下跌140.65點或0.79%收1萬7721.59點。道瓊工業指數 上漲299.9點或0.77%收3萬9134.76點。

GenTrust交易主管寇特勒(Nathan Kotler)表示：「經季節性調整後，現在是市場交易量較低的時期，而且似乎沒有太多推動日常走勢的因素。」「開始出現一些過度擴張的跡象，但本周仍然存在令人難以置信的走勢。」

輝達在早盤上漲後下跌3.54%。這家晶片製造商18日暫時取代微軟成為最有價值的上市公司。雖然消費者表現出支出放緩的跡象，但人工智慧 熱潮仍持續提振股市；今年來股價已上漲超過160%。

Darden Restaurants獲利超出預期後小漲1.53%。吉利德科學公司(Gilead Sciences)的HIV預防疫苗後期試驗取得成功，股價上漲8.46%，創2022年以來的最佳單日表現。

股市本周將收漲，史指和那指將創下新高紀錄。19日股市因六月節假期休市。

最近幾周，圍繞人工智慧的興奮繼續推動市場走高，雖然華爾街某些人對科技巨頭之外缺乏市場廣度表示擔憂，這種情況可能會惡化。

同時，最新經濟數據助長了經濟正在疲軟的論點。這些數據包括高於預期的每周初請失業金人數以及糟糕的住房開工和許可證。費城Fed 製造業指數也低於預期。

美國商銀表示，在人工智慧驅動的行車記錄器「大規模」採用前，投資 人應該關注Samsara。

該公司對該股給予買入評級，目標價為37元，較18日收盤價上漲約25%。分析師布洛克(Matt Bullock)在最新報告中寫道，該軟體公司的新產品可能會推動該公司的長期成長。

他寫道，「Samsara正在徹底改變道路安全。」「雖然行車記錄器硬體相對商品化，但秘密在於該公司的軟體，如果駕駛人分心或跟車太近，該軟體可以通過駕駛室內的音頻警報提供即時提醒。」

該公司股價小跌；一個月來跌幅超過28%。

吉利德科學公司(Gilead Sciences)的HIV預防藥物在後期試驗中取得成功，迎來2022年以來最佳單日走勢。

該股上漲8.46%，為2022年10月下旬上漲近13%以來最好的一天。

該公司每年兩次預防愛滋病毒注射的第三階段試驗100%有效。吉利德現在需要在尋求美國食品和藥物管理局(FDA)的批准之前複製結果。

那指收在1萬7796.88點以下，20日出現看跌的「外部交易日」。以科技股為主的那指在盤中觸及歷史新高後收跌，打破連7日上揚走勢，這是自去年12月連漲9日以來最長的連漲紀錄。

輝達、Cadence Design Systems和Intuitive Surgical等個股盤中創下歷史新高，然後轉為下跌。

「外部交易日」是一種為期兩天的技術交易模式：第二天的交易區間完全吞沒前一天的交易區間。交易者經常使用這種模式來預測資產方向的逆轉。

輝達本周稍早超越微軟，成為市值最大的科技巨頭。同時也超過世界幾個主要股市。

德意志銀行在「每日走勢圖」中指出，以美元計算，輝達的市值比法國、德國和英國股市的總價值還要高。根據德意志銀行的數據，輝達的市值除了印度、日本、中國和美國之外，都超過每個股票市場的市值。

RBC Capital Markets美股策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)表示，期待小型股捲土重來的投資人可能會進一步失望。

她表示：「這幾乎就像是在聽那些不聽父母的話孩子們的聲音，他們只是決心聽聽想從聯準會聽到的內容，我認為在聯準會降息時間表上可能會讓人有些失望。」