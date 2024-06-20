我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok提陳述書挑戰禁令 美網路史上最大訴訟揭幕

美籌措愛國者飛彈系統援烏 白宮：不影響供貨台灣

美元續強？日本大型壽險業者這麼看

編譯陳律安／綜合外電
日本壽險業者押注日圓難升。 路透
日本壽險業者押注日圓難升。 路透

日本大型壽險業者押注美元續強，把保障不受日圓回升衝擊的部位降至十多年低點，且未來數月可能進一步縮減。

彭博編制的數據顯示，根據止於3月底的財報，日本九大壽險者對持有的外國證券，其中47%備有防範日圓升值造成損失的衍生商品，比率降至2011年9月來新低，也遠低於2020年3月的高峰63%。

當壽險業者選擇不進行避險時，可能意味著預期日圓續貶，或即便走升，幅度也不會大到影響其外國投資以日圓計算的收益。日圓兌美元匯率20日連六跌，在紐約午盤貶值0.4%，報158.8日圓兌1美元，過去一個月貶值逾1.5%，是最弱勢的十大工業國（G10）貨幣。

相較之下，台幣兌美元過去一個月僅跌0.2%，在主要亞幣中排第二強。

Monex債券與外匯交易員相馬毅（音譯）說：「利差不太可能顯著縮減，貨幣避險的比率將持續下滑。」「從這點來看，我沒有見到任何日圓升值的壓力。」

政府數據顯示，止於去年3月底的會計年度，日本壽險業持有逾300兆日圓（1.9兆美元）的證券。根據標普全球財智，其中四家日本業者名列全球前20大壽險業者，規模最大的是全球第三的日本生命保險。

外界已更加擔憂，日圓疲軟可能不僅僅是因為與主要國家的利差擴大，還包括日本經濟競爭力下滑，導致企業轉至外國投資，引發資本外流。

日本 壽險 投資

上一則

Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽

延伸閱讀

風光不再…日網友時隔5年重遊香港 強烈對比嘆「絕望」

風光不再…日網友時隔5年重遊香港 強烈對比嘆「絕望」
IKEA再降價「不求利潤最大化」 價格要重返疫前水準

IKEA再降價「不求利潤最大化」 價格要重返疫前水準
慶祝重生…日本毛小孩挺過化療辦畢業典禮

慶祝重生…日本毛小孩挺過化療辦畢業典禮
日本外國遊客連三個月破300萬 南韓、台港旅客數創同期新高

日本外國遊客連三個月破300萬 南韓、台港旅客數創同期新高

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品
夫妻搭機遇前座女童不停噴口水 丈夫反應引發網友論戰

夫妻搭機遇前座女童不停噴口水 丈夫反應引發網友論戰
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
遊民住所漂亮到不像真的 洛市19層樓華廈揭幕

遊民住所漂亮到不像真的 洛市19層樓華廈揭幕
張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好