散戶瘋買美債效應…券商紛推創新服務 要讓買債變簡便

過去一年來，美國散戶瘋迷以往被視為乏味無趣的債券，促使經紀商連忙推出創新服務，迎接這些錢潮。（路透）

近幾年來，美國散戶投資 人熱衷於高成長、高風險的投資工具，紛紛錢進加密幣、人工智慧（AI）熱門股、軋空 題材股、網路吹捧的「迷因股」。這不稀奇，最令市場觀察家驚訝的是，過去一年來，散戶竟然開始瘋迷以往一直被視為乏味無趣的債券 ，促使經紀商連忙推出創新的服務，迎接這些錢潮。

線上經紀商Public共同創辦人兼執行長亞伯拉罕去年12月受訪時表示，美國國庫券 已成為該公司App 內社群討論板的焦點話題，也「成為今（2023）年迄今頭號熱門資產，比特斯拉股票還要夯」。2024年，美國國庫券和其他孳息產品依然買氣強強滾。

債券變成吸引散戶的一種熱門投資，固然是多重因素造成，但最重要的因素與聯準會（Fed ）2022年3月至2023年7月大幅提高利率有關。Fed升息連帶拉高債券殖利率。而且，目前看來，這些利率至少在未來數月之內仍可能居高不下。亞伯拉罕說：「上一回殖利率像現在這麼高時，iPhone還沒問世呢。」

美國10年期公債殖利率19日在北美以4.216%報收，比去年10月觸及的5%高峰回落，但仍大幅高於2020年接近0.5%的低點。

利率升高已讓散戶投資人對固定收益市場另眼相看。阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克說，自2022年以來，美國家庭購買美國公債的金額已升高，同時期外國投資人和銀行的買盤則相對持平，甚至下滑。他說：「重點是，買家已起了變化，從原先對殖利率不敏感，轉變成很敏感。」

散戶買債需求升至歷史高峰

金融服務顧問公司Coalition Greenwich今年4月發布的報告顯示，散戶投資人對債券的興趣已升至歷史高峰。截至2023年第4季，美國家庭「直接持有的債務證券（即債券和固定收益證券）」總額達到5.67兆美元，比2021年第1季初的持有金額激增90%。更令人驚異的是，2023年初期，美國曾發生一波區域性銀行倒閉風暴，重創許多債券的價值，買氣居然還能逆勢成長。

許多零售證券經紀業者已察覺這股熱潮。線上券商Interactive Brokers行銷與產品開發執行副總裁桑德斯說，短短兩年之內，債券交易量暴增10倍；光是去年12月以來，IBKR平台上的債券交易量就成長20%。羅賓漢（Robinhood）和Stash員工說，散戶正透過他們的交易平台，大買持有美國短期公債的ETF 。嘉信理財調查發現，50%的千禧世代受訪者今年變得對學習固定收益投資感興趣。

改變債券交易遊戲規則

然而，買債券與買股票大不相同。債券通常不在交易所進行買賣，所以散戶投資人買債不像買股那麼容易。目前，散戶可經由櫃檯買賣（OTC）向發行者購買債券（例如透過美國政府官網TreasuryDirect購買美國公債），或者購買持有美國公債部位的ETF，或向已註冊為債券經紀商的金融機構購買。

但隨著散戶買債興趣大增，經紀商看見商機，正設法提供更便捷的服務，讓散戶投資人買債並從中獲利。這可能改變債券交易的遊戲規則，如同過去十年來，零手續費、行動投資App和零股買賣這些創新大幅降低股票投資門檻一般。

經紀商紛推便捷服務迎商機

已有一些金融科技 （fintech）公司積極推出新服務，力圖把債券投資變得像交易股票一樣輕而易舉。

例如，Interactive Brokers已推出延長時段交易服務，讓客戶每周五天、每天有22個小時能交易美國公債和公司債 ，類似羅賓漢平台和加密幣市場24小時交易的概念。

零售券商Public上個月推出零星債券交易功能，讓散戶能買進或賣出最低100美元的公司債和美國公債。此功能推出以來，債券購買金額已成長三、四倍。

零股交易讓投資人可以只買價值5美元的微軟股票，不必花上現在市價約440美元買進1股，或880美元買進2股。同理，Public提供的零星債券交易功能也降低散戶進入債市的門檻，只要跨越100美元最低門檻，接下來就能每次只投資1美元買債。

Public營運長賽克斯接受MarketWatch訪問時說：「過去兩年來利率扶搖直上，散戶投資人對殖利率，具體說是固定收益資產，需求已大幅成長。我們推出零星債券交易，既營造類似股票交易的體驗，也建立較低的門檻，讓即使是股票交易老手也能進行第一筆債券直接交易。」