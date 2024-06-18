輝達超越微軟市值稱冠 推動史指那指續收新高

隨著人工智慧寵兒輝達繼續邁向新高，超越微軟成為最有價值的上市公司，史坦普500指數升至新高。(美聯社)

隨著人工智慧寵兒輝達 繼續邁向新高，超越微軟成為最有價值的上市公司，史坦普500指數升至新高。

史指上漲13.8點或0.25%收5487.03點；那斯達克指數上漲5.21點或0.03%收1萬7862.23點，收盤也創歷史新高。道瓊工業指數上漲56.76點或0.15%收3萬8834.86點。

Mahoney Asset Management創辦人馬洪尼(Ken Mahoney)表示，「你會看到投資 人試圖盡可能長時間地與輝達和其概念股恭逢其盛，但現在二線個股也浮出水面」，「資金並沒有離開市場，但我確實感覺到本季領漲者正在輪換。」

輝達上漲3.51%，超越微軟成為最有價值的上市公司，在本月初市值突破3兆元並輕鬆超越蘋果後，繼續其里程碑式的發展。自今年年初以來，這家晶片製造商的股價已飆升174%，因為人們對人工智慧的熱情絲毫沒有減弱的跡象。

一些半導體股也隨之上漲，高通和台積電分別上漲2.19%和1.38%。美光科技上漲3.8%。由於零售銷售報告弱於預期，引發人們對經濟放緩和聯準會降息的希望，美國公債殖利率 下降也對該產業產生吸引力。

獨立顧問聯盟投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示：「如果沒有消費者，這個牛市將會陷入停滯，因此投資人需要看到更多的消費者支出，而不是實質性的放緩，這一點本報告可能證明了這一點。」

貝萊德推出一款新的主動式ETF，該ETF與一家高評級共同基金有著相同的DNA。

貝萊德高收益ETF(BRHY)與貝萊德高收益共同基金擁有相同的策略和投資組合經理，貝萊德高收益共同基金擁有晨星四星評級，殖利率高於6%。對投資人來說，該ETF的價格也較低。

貝萊德並不是唯一一家進一步進軍高收益領域的公司。該基金是本季上市的幾隻高收益ETF之一，伴隨著聯準會降息迫在眉睫以及美國經濟放緩的一些跡象。

高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)討論了他對調升年底預期的看法。他預計史指2024年年底將達到5600點，比他先前的預測高出400點。這項預測在某種程度上與微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜和Meta的獲利快速成長有關。

科斯汀說，這5家公司「真正推動了市場」，「這的確是今年的重點。」

在過去20個交易日中，即使大多數成份股收低，但史指有7個交易日上揚。根據Bespoke Investment Group，自1990年以來，這種情況只發生過3次。

在這段長時間內上次出現分歧是在2020年8月。Bespoke指出，當時大型科技公司被認為是新冠疫情的主要受益者。

聯準會理事庫格勒表示，她有信心通膨將繼續朝著正確的方向發展，並允許今年稍後降息，「雖然我對通膨下降持謹慎樂觀態度，但通膨仍然過高，而且下降緩慢。我相信政策還有更多工作要做。」

她補充指出，「我相信經濟狀況正在朝著正確的方向發展。如果經濟按照我的預期發展，今年稍後開始放鬆政策可能是合適的。」

在主題樂園營運商宣布合併將於7月1日完成後，Cedar Fair和六旗遊樂園(Six Flags)的股價上漲。

合併後的公司將以六旗娛樂公司的名義運作，使用股票代碼「FUN」。六旗還宣布，將向交易結束時持有該股票的投資者派發每股1.53元的特別股利。該合併方案於去年11月首次宣布。

Cedar Fair上漲8.18%，而六旗則上漲5.79%。兩者均觸及至少一年來的最高點。

西方石油公司上漲1.74%。一份最新監管文件顯示，巴菲特的波克夏控股買進更多該公司股票，將其持股比例提高到近29%。

該股落後大盤，2024年僅上漲2.3%。