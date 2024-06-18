我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州911系統因高溫全面癱瘓 歷經近2小時修復

留住人才大幅加薪 沃爾瑪店長可年賺53萬

回應巴菲特減持 比亞迪：在和對方溝通

記者黃雅慧／即時報導
巴菲特持續減持比亞迪，對此，相關人士表示，「公司在和對方溝通」。（路透）
巴菲特持續減持比亞迪，對此，相關人士表示，「公司在和對方溝通」。（路透）

據港交所17日最新披露數據顯示，巴菲特旗下波克夏於11日減持比亞迪H股，減持股份達134.75萬股，持倉比例由7.02%降至6.9%，套現3.11億港元（約合3984萬美元）。財聯社報導，對於巴菲特減持原因，相關人士表示，「公司在和對方溝通。」問及公司估值是否偏高，上述人士表示，「公司經營狀況良好，銷量、利潤等保持增長。」

這也是第14次公開披露的巴菲特減持比亞迪H股。上一次的減持訊息落在去年10月25日，波克夏賣出82.05萬股，每股平均價格為245.86港元（約合31.49萬美元），持股比例從8.05%降至7.98%。

事實上，巴菲特已從比亞迪身上賺進翻倍利益。波克夏在2008年9月以每股8港元價格認購2.25億股比亞迪H股，並自2022年8月24日開始陸續減持該股，當時的持股比例為19.92%，股價較認購價翻了30倍。

外界熱議巴菲特減持比亞迪股票因素，有觀點認為可能與歐盟將向比亞迪加徵17.4%關稅有關，投行高盛認為這將影響比亞迪2%至6%的利潤。

不過，巴菲特在5月波克夏股東會上曾表示，對於減持比亞迪的原因，巴菲特表示，希望將注意力更多地放在美國，「對比亞迪的投資與5年前在日本的投資相似，這是美國之外很少有的大筆投資。」

巴菲特 波克夏 投資

上一則

獨家技術稱霸…從零件小廠到AI巨擘 輝達再寫驚人歷史

延伸閱讀

「股神」巴菲特繼續加碼西方石油 減持比亞迪H股

「股神」巴菲特繼續加碼西方石油 減持比亞迪H股
巴菲特又賣比亞迪：套現3億港元 持股降至6.9%

巴菲特又賣比亞迪：套現3億港元 持股降至6.9%
中掀電動車價格戰之際 比亞迪領軍擴張全球 中國車去年銷量首超美國車

中掀電動車價格戰之際 比亞迪領軍擴張全球 中國車去年銷量首超美國車
嫌他致富方式太「乏味」 馬斯克不是巴菲特的粉絲

嫌他致富方式太「乏味」 馬斯克不是巴菲特的粉絲

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

黃仁勳：人形機器人未來3年將有突破 百年後無所不在

2024-06-16 10:58

超人氣

更多 >
終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客