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獨家技術稱霸…從零件小廠到AI巨擘 輝達再寫驚人歷史

中央社紐約18日專電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達今天再創歷史，成為全球市值最高的上市公司。美國媒體報導，華爾街投資人瞭解，擁有獨特技術的輝達是各家人工智慧與數據業者不可或缺的，如今成為市場霸主。

輝達（NVIDIA）股票7日交易後1股分拆為10股，在市場高度期待與基金換股追捧下，美東時間18日上午股價上漲3.2%，市值規模達到3.33兆美元，超越科技股老大哥微軟（Microsoft）與蘋果（Apple Inc.），再度寫下生成式人工智慧晶片才是當今市場霸主的驚人歷史。

財經頻道CNBC分析，輝達產品占科技業者資料中心晶片的8成市場，OpenAI、微軟 、谷歌（Google，Alphabet）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook，Meta）等業者苦苦追趕，並要求追加訂單，以建立因應人工智慧風潮所需的AI處理模式產生的龐大工作量需求。

輝達再度成為美國媒體頭條，這家1991年成立的公司，早期不過是電玩玩家需要高解析度3D影像追捧的硬體零件業者，之後虛擬貨幣挖礦晶片（Mining Chips）與雲端線上電競都需要輝達的產品。

過去兩年，華爾街投資人瞭解輝達技術才是沒有停歇跡象AI風潮背後的推手，執行長黃仁勳身價逼近1170億美元，富比世雜誌（Forbes）報導他已是全球排名第11的富豪。

過去半年，微軟受AI風潮帶動股價成長約兩成，旗下的OpenAI與新版作業系統都融入人工智慧技術。微軟的最新雲端Azure和AI技術Coplite+都使用輝達繪圖處理器（GPU），等同沒有輝達就沒有微軟AI。如今相對於輝達，微軟漲幅如小巫見大巫，輝達市值18日超越它的重要客戶。

有趣的是，輝達今年漲幅已達160%，任何風吹草動都足以影響相關個股並帶動美股波動，但至今仍不是道瓊指數（Dow Jones Industrial Average）的成分股。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，輝達去年在史坦普500指數（S&P 500 Index）成分股中獨領風騷，市值成長3倍，表現遠遠拋離重要成分股與大盤。

輝達 AI 微軟

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