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降息預期升溫 美股早盤徘徊平盤 台積ADR暴衝漲逾2%

編譯陳苓／綜合外電
美國5月零售銷售遜於預期，強化市場的降息預期，美股大盤18日早盤遊走平盤上下。(路透)
美國5月零售銷售遜於預期，強化市場的降息預期，美股大盤18日早盤遊走平盤上下。(路透)

美國5月零售銷售遜於預期，強化了市場的降息預期，壓低美債殖利率，美股18日早盤四大指數徘徊在平盤上下。

道瓊工業指數早盤漲0.3%，標普500指數漲0.2%，那斯達克綜合指數跌0.03%；費城半導體指數漲0.8%，台積電ADR勁揚逾2%。

其他半導體股也表現突出，高通（Qualcomm）和美光（Micron）均漲2%以上。博通（Broadcom）一度漲0.6%，Piper Sandler分析師Harsh Kumar研究報告指出，撇除輝達，博通是最佳的AI概念股。

輝達（Nvidia）走升0.8%。該公司股價屢創新高之下，內部人士今年來已出售價值逾7億美元的持股。另一方面，科技精選產業SPDR基金（代號：XLK）將在21日美股收盤時，進行再平衡，可能會敲進超過100億美元的輝達股票。

美國5月零售銷售月增0.1%，不及市場預期的月增0.3%，4月數據更下修至月減0.2%，指向消費者承受更大的財務壓力。交換市場數據顯示，投資人估計聯準會（Fed）今年有望兩度降息。零售銷售數據出爐後，市場預估的9月降息機率走升。

美國銀行訪調顯示，儘管美股頻頻改寫歷來新高，但32%受訪者說，貨幣市場基金的資金重新配置時，美股仍可能是最大受惠者。標普500指數2024年來已30度改寫空前紀錄。

美股 輝達 降息

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美5月零售銷售比前月小幅好轉 但不如預期

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