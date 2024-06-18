看特斯拉挑戰者Fisker破產 Nvidia投資人應有何警惕？

AI晶片大廠輝達（Nividia）是股市當紅炸子雞，問題是好景會維持多久。（路透）

又一家電動車 新創公司宣告破產。Fisker加入電動卡車Lordstown和廂形車製造商Arrival的行列，還未駛達躍為「下一個特斯拉 」的目標終點站，就中途拋錨報廢。才幾年光景，公司運勢就急轉直下，令人不勝唏噓。

道瓊社報導，不久前，投資 人爭先恐後捧錢投資這些潛力無窮的電動車新創公司，當時這些電動車新秀可是市場新寵，似有挑戰特斯拉的架式。不過，特斯拉一直穩坐市場龍頭寶座，因為已牢牢占有市場先機，訂價得以高於同業，因此能提早轉虧為盈。

但現在，電動車市場需求減弱，競爭加劇，價格下跌。雪上加霜的是，電動車成為中國大陸、美國和歐盟貿易衝突的最新主力戰場。

特斯拉之所以仍能維持溢價優勢，是因為執行長馬斯克期許特斯拉不只是一家電動車公司，還能在人工智慧（AI）軟體與機器人領域引領風騷。然而，即使是特斯拉，今年來也遭遇股價崩跌約25%的噩運。

巴隆周刊（Barron's）報導，當今半導體股已取代電動車，成為市場最新寵兒，晶片類股看來漲勢沛然莫之能禦。AI晶片指標股輝達（Nvidia）今年來股價續漲約165%，最近市值還與蘋果、微軟比肩、也加入3兆美元俱樂部。

今日的輝達，就像幾年前的特斯拉一般輝煌騰達，啟發許多後起之秀紛紛躍入電動車市場。後果是：市場競爭白熱化，供過於求。地緣政治顧慮短期內可能只會變本加厲。

這一切對輝達股票投資人有何啟示？

今天Fisker聲請破產，凸顯出晶片製造商來日面臨的風險。數年後，晶片類股也可能失寵，一如今天的電動車類股。不是說輝達必定喪失AI晶片市場龍頭地位--特斯拉表現不也持續突出--只是說風水輪流轉，再怎麼紅的類股有朝一日仍可能被投資人打入冷宮。輝達投資人應提防未來的路可能更顛簸坎坷。