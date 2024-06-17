道指終結連4天下跌 史指收盤再創新高
史坦普500指數收盤再創新高，華爾街希望延續上周的漲幅。
史指上漲41.63點或0.77%收5473.23點；那斯達克指數上漲168.14點或0.95%收1萬7857.02點。道瓊工業指數上漲188.94點或0.49%收3萬8778.1點，結束了4天連跌。
AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示：「今天走勢是延續上周。」「我們看到圍繞一些已經混合相當長一段時間的樂觀情緒。」「經濟數據開始變得更加強勁且更加一致，經濟已經呈現出韌性跡象。當然，人們對開始降息的可能性更大感到樂觀和樂觀。」
大型科技股領漲史指，推動資訊科技類股上漲1.2%。微軟上漲1.31%，蘋果上漲1.91%。Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms也收高。
輝達觸及歷史新高，但最終收盤小幅走低，道富銀行表示，該晶片製造商可能在其科技ETF的再平衡中擁有超過20%的權重。博通(Broadcom)上漲5.41%，創下新高，延續上周23%的漲幅。
在17日上漲之前，史指和那指過去8周有7周上漲。進入新的一周，投資人想知道市場能否維持目前的勢頭。
Edward Jones資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示，即使在之前的牛市，股價通常也不會直線上升，「總體而言，基本面和背景仍然具有支撐性，但預計會出現調整。」並補充說，在任何特定交易年，兩到三次修正是典型的。
投資人正在關注將於18日公布的5月零售銷售數據，以及本周稍後的房屋銷售和新屋開工數據。
KKM Financial投資主管基爾伯格(Jeff Kilburg)表示，該是對輝達持謹慎態度的時候了。投資人擔心這家人工智慧晶片製造商在今年大幅上漲後將面臨下行風險。
他表示：「這是一隻非凡的股票，擁有它非常有意義。」「但我認為在某個時刻，當我們談論到該見真章時，該股上漲了800%，所以我們必須考慮到輝達可能的回檔。」
相反，這位投資主管對博通更樂觀，認為博通是受益於人工智慧主題的動能投資。他也看好Chipotle和沃爾瑪。
摩根大通表示，投資人應該相信，科技將成為經濟擴張的更大組成部分，股市不會大幅回檔。
該公司首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)對客戶表示：「為了讓股市避免20%以上的修正，必須相信科技將在短期內成為整體經濟成長的更有意義的驅動力。」
有些人質疑，如果沒有更全面的領漲集團，目前的漲勢是否可持續。隨著市場繼續升至前所未有的水平，這種擔憂尤其重要。
柯蘭諾維奇表示，「我們相信科技將在未來幾年繼續成為經濟成長的關鍵驅動力。」但是，「我們認為它對企業損益表的影響不會突然那麼深遠，因此我們對此保持謹慎。」
他表示，在這種環境下，預計經濟成長將放緩，股市將出現調整，投資人將有更好的切入點。
經過一年多投資人對AI趨勢的興奮之後，相關股票目前估值過高。不過，嘉信理財首席投資策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)表示，雖然這些公司的基本面因素支持其本益比，但市場並未處於安全區域。
她表示：「人工智慧及其熱情是非常合理的。」「你可以說：在當前這個階段，獲利趨勢支持了估值。」
可以肯定的是，她點出市場廣度的嚴重缺乏和表面之下的弱點。
史指中大型科技股與中位數公司之間的業績差異，正在讓某些技術指標創下歷史新高。
BTIG策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)在給客戶的報告中表示，以熱門的動量指標「相對強度指數」(RSI)計算，市值加權史指與等權史指之間的差距達到歷史最高水準。
這可能是市場廣度疲軟顯示反彈動力耗盡的另一個擔憂點。
他說，「多頭繼續尋求廣度擴張並追趕領漲者。雖然這總是有可能的，但當分歧變得如此深和長時，這種方式很少能發揮作用。」
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