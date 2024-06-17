道指終結連4天下跌 史指收盤再創新高

史坦普500指數收盤再創新高，華爾街希望延續上周的漲幅。路透

史坦普500指數收盤再創新高，華爾街希望延續上周的漲幅。

史指上漲41.63點或0.77%收5473.23點；那斯達克指數上漲168.14點或0.95%收1萬7857.02點。道瓊工業指數上漲188.94點或0.49%收3萬8778.1點，結束了4天連跌。

AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示：「今天走勢是延續上周。」「我們看到圍繞一些已經混合相當長一段時間的樂觀情緒。」「經濟數據開始變得更加強勁且更加一致，經濟已經呈現出韌性跡象。當然，人們對開始降息的可能性更大感到樂觀和樂觀。」

大型科技股領漲史指，推動資訊科技類股上漲1.2%。微軟上漲1.31%，蘋果上漲1.91%。Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms也收高。

輝達 觸及歷史新高，但最終收盤小幅走低，道富銀行表示，該晶片製造商可能在其科技ETF的再平衡中擁有超過20%的權重。博通(Broadcom)上漲5.41%，創下新高，延續上周23%的漲幅。

在17日上漲之前，史指和那指過去8周有7周上漲。進入新的一周，投資 人想知道市場能否維持目前的勢頭。

Edward Jones資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示，即使在之前的牛市，股價通常也不會直線上升，「總體而言，基本面和背景仍然具有支撐性，但預計會出現調整。」並補充說，在任何特定交易年，兩到三次修正是典型的。

投資人正在關注將於18日公布的5月零售銷售數據，以及本周稍後的房屋銷售和新屋開工數據。

KKM Financial投資主管基爾伯格(Jeff Kilburg)表示，該是對輝達持謹慎態度的時候了。投資人擔心這家人工智慧 晶片製造商在今年大幅上漲後將面臨下行風險。

他表示：「這是一隻非凡的股票，擁有它非常有意義。」「但我認為在某個時刻，當我們談論到該見真章時，該股上漲了800%，所以我們必須考慮到輝達可能的回檔。」

相反，這位投資主管對博通更樂觀，認為博通是受益於人工智慧主題的動能投資。他也看好Chipotle和沃爾瑪。

摩根大通表示，投資人應該相信，科技將成為經濟擴張的更大組成部分，股市不會大幅回檔。

該公司首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)對客戶表示：「為了讓股市避免20%以上的修正，必須相信科技將在短期內成為整體經濟成長的更有意義的驅動力。」

有些人質疑，如果沒有更全面的領漲集團，目前的漲勢是否可持續。隨著市場繼續升至前所未有的水平，這種擔憂尤其重要。

柯蘭諾維奇表示，「我們相信科技將在未來幾年繼續成為經濟成長的關鍵驅動力。」但是，「我們認為它對企業損益表的影響不會突然那麼深遠，因此我們對此保持謹慎。」

他表示，在這種環境下，預計經濟成長將放緩，股市將出現調整，投資人將有更好的切入點。

經過一年多投資人對AI趨勢的興奮之後，相關股票目前估值過高。不過，嘉信理財首席投資策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)表示，雖然這些公司的基本面因素支持其本益比，但市場並未處於安全區域。

她表示：「人工智慧及其熱情是非常合理的。」「你可以說：在當前這個階段，獲利趨勢支持了估值。」

可以肯定的是，她點出市場廣度的嚴重缺乏和表面之下的弱點。

史指中大型科技股與中位數公司之間的業績差異，正在讓某些技術指標創下歷史新高。

BTIG策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)在給客戶的報告中表示，以熱門的動量指標「相對強度指數」(RSI)計算，市值加權史指與等權史指之間的差距達到歷史最高水準。

這可能是市場廣度疲軟顯示反彈動力耗盡的另一個擔憂點。

他說，「多頭繼續尋求廣度擴張並追趕領漲者。雖然這總是有可能的，但當分歧變得如此深和長時，這種方式很少能發揮作用。」