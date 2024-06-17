黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

生成式AI 浪潮勢不可擋，有「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 的身家也不斷大增，他今年以來的資產總額就已足足增加717億美元，總金額則已達到1,160億美元，在「彭博億萬富翁指數」上卡位第11名，不過若以一年間增加的幅度來看，黃仁勳則只能列在第三名，而最會賺的年度冠軍則是臉書母公司Meta的執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）。

據「彭博億萬富翁指數」公布的全球富豪資產資料顯示，全球富豪當中以查克柏格的資產總額增加最多，在過去一年間足足暴增1,146億美元，而排名第二的則是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），他在過去一年間的資產增加幅度，約為800億美元，增加幅度位列全球第二，而輝達執行長黃仁勳，增加的幅度則以717億美元，位居全球富豪的第三名。

事實上，黃仁勳雖然僅卡位年度資產增加的第三名，不過他的身家與2018年時富比世資料所顯示的身家56億美元，還要大增1,104億美元，也等於他在這短短6年之間，賺進超過1千億美元的財富，這個成長速度絕對是全球頂尖的存在。若回顧2018年的富比世富豪排行榜，當時Meta執行長查克柏格的總資產僅有710億元，而黃仁勳雖然當年資產僅有56億元，但近年在AI題材的加持之下，今年截至目前就已增加717億美元，也等於他光是今年以來賺的收入，就已直接超過當年查克柏格的全部身家了。

據資料顯示，查克柏格過去一年間靠著投入AI領域，以及長年在元宇宙的布局，帶動Meta的股價向上足足翻了近3倍，而這也讓他的資產總額大增至少1,146億美元，對此，外界簡單估算一下目前查克柏格的身家應該落在1,790億美元，並排在「彭博億萬富翁指數」中的全球富豪第四名，而前三名依序為亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克、第三名則是時尚界巨頭LVMH集團CEO貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）。