占星術可預測股市動向？Z世代說很可以

許多Z世代投資利用占星術或塔羅牌預測股市動向，他們認為股市與行星運行一樣，具有周期性。美聯社

許多Z世代的年輕投資 者相信，占星術或塔羅牌可以幫助他們在股市的當沖交易中賺錢。想法很簡單，他們認為包含股市或行星運行在內的一切，都具有周期性。

BusinessInsider報導，一位化名TJR的網紅交易員在TikTok影片中說，「占星學是基於過去事件，預測未來將會發生的事，股市交易說穿了就是如此，因為市場也是一個會自我重複的周期」，股市也有適合或不適合進場的時機。

另一位化名MAREN的Tiktok網紅說，「星象確實呼應真實世界所發生的事件」，「我傾向在滿月時做多，在新月時做空」。而現年25歲，原為占星師的當沖客諾娃則說，光是5月，「直覺和占星術」就幫她賺了近6,000美元。

報導指出，利用占星術作為交易依據的投資客崛起，伴隨著「散戶投資人」的興起。過去十年來，有愈來愈多這類進行小額交易的非專業投資人。過去幾個世代的投資人可能會對利用這類「偽科學」作為財務決策的指引感到猶豫，但對Z世代而言，這是主流。

創投公司Behind Genius Ventures創辦人多荷堤說，疫情 激起人們心中「一種奠基於地方或信仰的身分喪失感，使得具流動性的、可自己選擇的身分開始流行」。倚賴占星術、塔羅牌，或其他的占卜方式，某種程度而言，就是一種信仰的表現。

據財星雜誌報導，有許多像諾娃一樣的網紅，將自己的財務成就歸功於宇宙玄學。這個方法雖與老練投資人所運用的傳統策略相比，相當牽強，但這正符合喜愛「氛圍」（vibes）與財務自由的Z世代年輕人口味。