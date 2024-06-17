我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登申請非法持槍案重審 但很快就自行撤回

這些速食店推超值套餐 今夏有便宜可撿

占星術可預測股市動向？Z世代說很可以

編譯吳孟真／綜合外電
許多Z世代投資利用占星術或塔羅牌預測股市動向，他們認為股市與行星運行一樣，具有周期性。美聯社
許多Z世代投資利用占星術或塔羅牌預測股市動向，他們認為股市與行星運行一樣，具有周期性。美聯社

許多Z世代的年輕投資者相信，占星術或塔羅牌可以幫助他們在股市的當沖交易中賺錢。想法很簡單，他們認為包含股市或行星運行在內的一切，都具有周期性。

BusinessInsider報導，一位化名TJR的網紅交易員在TikTok影片中說，「占星學是基於過去事件，預測未來將會發生的事，股市交易說穿了就是如此，因為市場也是一個會自我重複的周期」，股市也有適合或不適合進場的時機。

另一位化名MAREN的Tiktok網紅說，「星象確實呼應真實世界所發生的事件」，「我傾向在滿月時做多，在新月時做空」。而現年25歲，原為占星師的當沖客諾娃則說，光是5月，「直覺和占星術」就幫她賺了近6,000美元。

報導指出，利用占星術作為交易依據的投資客崛起，伴隨著「散戶投資人」的興起。過去十年來，有愈來愈多這類進行小額交易的非專業投資人。過去幾個世代的投資人可能會對利用這類「偽科學」作為財務決策的指引感到猶豫，但對Z世代而言，這是主流。

創投公司Behind Genius Ventures創辦人多荷堤說，疫情激起人們心中「一種奠基於地方或信仰的身分喪失感，使得具流動性的、可自己選擇的身分開始流行」。倚賴占星術、塔羅牌，或其他的占卜方式，某種程度而言，就是一種信仰的表現。

據財星雜誌報導，有許多像諾娃一樣的網紅，將自己的財務成就歸功於宇宙玄學。這個方法雖與老練投資人所運用的傳統策略相比，相當牽強，但這正符合喜愛「氛圍」（vibes）與財務自由的Z世代年輕人口味。

波士頓學院（Boston College）行為金融學教授哈茲馬克則警告，「在金融市場中，投資人不應該根據對事物的廣泛認知來做決定」。他認為人們對利用占星術或塔羅牌作為交易策略的方法趨之若鶩的原因，在於該方法讓人有事物「在其控制之中的假象」，因為「財務決策很複雜且嚇人」。

許多Z世代投資利用占星術預測股市動向，他們認為股市與行星運行一樣，具有周期性。路...
許多Z世代投資利用占星術預測股市動向，他們認為股市與行星運行一樣，具有周期性。路透

投資 疫情 波士頓

上一則

Fed官員示意不急於降息 美股早盤漲跌互見

下一則

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

延伸閱讀

華郵：髮型師靠TikTok創業脫離貧窮 擔心禁令衝擊收入

華郵：髮型師靠TikTok創業脫離貧窮 擔心禁令衝擊收入
無視禁令擅闖義「粉色沙灘」還發IG 女網紅被罰千元

無視禁令擅闖義「粉色沙灘」還發IG 女網紅被罰千元
陸想收買台網紅？藝人再爆料 波特王：還限6/21前表態

陸想收買台網紅？藝人再爆料 波特王：還限6/21前表態
遇車禍熱心揮手示警 低胸高衩裙正妹原來是網紅辣模

遇車禍熱心揮手示警 低胸高衩裙正妹原來是網紅辣模

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

黃仁勳：人形機器人未來3年將有突破 百年後無所不在

2024-06-16 10:58
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將進行「20股併1股」的股票合併計畫。(美聯社)

維珍銀河宣布20股併1股 避免遭下市 股價仍嚇到崩跌31%

2024-06-13 02:06
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15

超人氣

更多 >
最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重
七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債
影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援
海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶
大腸癌年輕患者 就醫時70%已末期…「最小14歲」

大腸癌年輕患者 就醫時70%已末期…「最小14歲」