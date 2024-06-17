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巴菲特又賣比亞迪：套現3億港元 持股降至6.9%

記者林茂仁／即時報導
股神巴菲特旗下波克夏再次減持比亞迪股票。(美聯社)
股神巴菲特旗下波克夏再次減持比亞迪股票。(美聯社)

股神巴菲特旗下波克夏再次減持比亞迪股票，港交所17日公布文件顯示，6月11日，波克夏以每股230.46港元(約29.28美元)的均價減持134.75萬股比亞迪H股，合計套現約3.11億港元(約3951.6萬美元)。其持股比例由7.02%降至6.9%，持股約7568.61萬股。

澎湃新聞報導，波克夏上一次披露的減持資訊為2023年10月25日，持股比例從8.05%降至7.98%。

根據港交所披露易規定，大股東增減持股票只有橫跨某個整數百分比時，才需要作出披露。從持股比例來看，在兩次已披露的資訊之間，波克夏還有賣股。

2008年9月29日，巴菲特旗下波克夏斥資18億港元以每股8港元的價格，在港股認購比亞迪2.25億股股票。自2022年8月24日首次減持比亞迪以來，波克夏已多次減持比亞迪，其持股比例從2022年8月24日的19.92%下滑至如今的6.9%。

在今年5月的波克夏2024年年度股東大會上，巴菲特還曾提及比亞迪稱，比亞迪和Costco是他和芒格共事的這些年裡，芒格最為堅決地主張購買的兩支股票。

他還表示，希望將注意力更多地放在美國，對比亞迪的投資與5年前在日本的投資相似，這是美國之外很少有的大筆投資。

雖然屢遭股神減持，比亞迪的業績一直保持業內龍頭位置。2023年年度報告顯示，2023年公司營收人民幣6023.15億元，年增42.04%；歸屬上市公司股東的淨利潤人民幣300.41億元，年增80.72%；銷量方面，比亞迪全年銷售302.44萬輛，年增61.9%，是首家新能源車年銷量突破300萬輛的車企。

今年第1季，比亞迪營收1249.4億元，年增3.97%；淨利潤45.69億元，年增10.62%。銷量方面，比亞迪累計銷售新能源汽車62.6萬輛，年增13.4%。

比亞迪A股17日上漲1.64%，收人民幣257.21元；比亞迪港股漲1.74%，收233.4港元。

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