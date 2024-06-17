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英特爾面臨集體訴訟 晶圓代工事業慘虧損卻誤導投資人

編譯劉忠勇／即時報導
英特爾晶圓製造去年即深陷虧損。(美聯社)
英特爾晶圓製造去年即深陷虧損。(美聯社)

科技網站Tom's Hardware報導，有一家律師事務所正號召英特爾投資人加入集體訴訟，控告英特爾發表財報時，未能適度披露去年製造部門的龐大虧損。

2024年第1季開始，英特爾採用所謂的「內部晶圓代工」模式，按此模式，英特爾的產品部門和外部客戶都從英特爾獨立出來的英特爾晶圓代工廠（Intel Foundry，簡稱IFS）委託製造和封裝服務。在2024年第1季之前，英特爾並未單獨報告製造部門的業績，僅發布IFS對外部客戶代工的業績。

而在英特爾今年4月2日正式發布各部門財報的規畫後，才不得不重新計算IFS這幾年來單獨的業績，結果顯示，這個新成立的部門2023年虧損約70億美元。英特爾當天股價應聲大跌。另外，讓投資人更為不滿的是，英特爾還將大約30%生產外包給台積電在內的其他晶圓代工業者。

英特爾4月25日發布第1季財報，其中IFS 營收44億美元，虧損25億美元。今年以來，英特爾市值已經損失約三分之一。

律師事務所Levi & Korsinsky發動集體訴訟的重點是，英特爾IFS在2023年陷入龐大虧損，產品利潤也下降，英特爾卻在財報上對自身的營運和英特爾晶圓代工策略表示樂觀，根本誤導投資人。

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