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台積電和ADR溢價拉大 套利策略可能面臨恐慌性平倉

編譯季晶晶／即時報導
台積電ADR的溢價遠高於歷史平均，還可能再擴大，在台北買台積電股票但做空台積電ADR的長期套利策略恐怕不管用了。（路透）
台積電ADR的溢價遠高於歷史平均，還可能再擴大，在台北買台積電股票但做空台積電ADR的長期套利策略恐怕不管用了。（路透）

在台北買台積電股票、一面做空台積電美國存託憑證（ADR），這種不少投資人青睞的套利策略，可能面臨反噬的風險。

彭博資訊彙編數據顯示，在AI熱潮推動下，台積電美股相對於美股的單季平均溢價創2009年以來最高。上周五，兩者價差約21%，遠高於五年均值的不到8%。今年2月農曆新年台股休市期間，價差還曾達30%。

Pictet資產管理公司亞洲特殊情況部門主管Jon Withaar說，「很多人都採取了套利策略，並期待台積電美股相對台股的溢價回落到長期公允價值水準」，但是此一溢價仍可能走升，「屆時（回補）恐將帶來很多痛苦」，使套利的盤算落空。

頂尖技術和合理估值使得台積電成為全球AI投資人的最愛之一。今年截至上周五，其ADR已飆升66%，同期台股僅上漲55%，而兩者估值都遠低於2021年觸及的高點。

台積電ADR表現優異，是因為海外投資人更容易買到，且被納入費半指數。因此，像VanEck半導體ETF和iShares半導體ETF等和費半掛鉤的指數股票型基金，都必須買進台積電ADR。

研究業者Periscope Analytics的創辦人Brian Freitas說：「這是供需動態。並非所有外國投資人都能買台股，因此他們更願意持有ADR。再加上有些指數只參照ADR，因此ETF基本上都買美股。」

Withaar表示，AI熱潮還沒有結束，他樂於等待溢價擴大，甚至可能迫使賣出台積電ADR的投資人「恐慌性平倉」。

台積電 投資 台股

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