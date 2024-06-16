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Fed官員卡斯哈里：美國等到12月才降息的預測是合理的

編譯劉忠勇／即時報導
卡斯哈里說：「我們現在處於一個極佳形勢，可以慢慢來。」（路透）
卡斯哈里說：「我們現在處於一個極佳形勢，可以慢慢來。」（路透）

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周日表示，聯準會（Fed）是可能會等到12月才降息，這是一個「合理的預測」。卡斯哈里今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）並無表決權。

卡斯哈里在CBS的「面對全國」節目中指出，Fed最近預測顯示今年只會有一次降息，這比許多經濟學家和投資人預期的要少。

https://youtu.be/jG_nF0P4Lyc

卡斯哈里說：「我們現在處於一個極佳形勢，可以慢慢來。」

根據節目的文字稿，卡斯哈里對CBS新聞主播布倫南（Margaret Brennan）：「這實在取決於數據。我們現在處於一個極佳形勢，可以慢慢來，以取得更多的通膨數據，得到更多的經濟數據和勞動市場數據，然後再做決定。」

布倫南問他對於美國銀行預測的降息會在12月的看法時，卡斯哈里說：「我認為這是一個合理的預測，」考慮到這次「點狀圖」預測今年只降息一次，「可能會在年底前發生。」

卡斯哈里強調，Fed需要等待頑強的通膨（目前約為3%）降溫到2%的目標，他特別點名通膨對購屋的影響。

一旦通膨降到夠低的水準，「這將使房貸利率回到正常水準，」他說。「如果我們現在只是簡單地降息來支持自有房屋，反而可能會推高房價，不會導致改善負擔能力。」

降息 投資 利率

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