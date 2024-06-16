黃仁勳：輝達每年成長逾千億美元 大部分在台灣生產

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（本報資料照片）

人工智慧AI 晶片大廠輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 6月造訪台灣颳起「仁來瘋」，談到台灣在全球AI產業定位，黃仁勳接受電子媒體專訪表示，輝達每年成長超過千億美元，絕大部分都在台灣生產，AI應用讓台灣受惠，台灣企業可在AI浪潮中蓬勃發展。

黃仁勳說，AI產業革命能夠重新定義軟體如何被塑造，以及AI可以創造什麼樣的軟體，在AI生態系裡，所有台灣企業應該抓住契機。

TVBS看板人物播出黃仁勳專訪完整版，先在官方臉書釋出部分專訪內容，黃仁勳展望全球AI產業以及台灣在AI生態系的定位。

黃仁勳表示，AI時代是新的開始，輝達已準備許久，台灣的科技產業都全力投入AI領域，「我很高興看到這個現象」。

他指出，輝達的所有合作夥伴積極推出新產品，輝達每年營運成長幅度超過1000億美元，其中絕大部分都在台灣生產，AI應用的成長機會和驅動力，將讓台灣受惠，台灣企業將在AI革命浪潮中蓬勃發展。

談及輝達在市場有無強勁競爭對手，黃仁勳正色表示，輝達是市場創造者（market maker），並非市占掠奪者（share taker），後者不是輝達的本質，輝達傾向創造未來，而不是去抄襲他人。他期盼輝達無須擔心結果，應該要重視「是否在做正確的事情」。

說到給年輕人參考的人生哲學，黃仁勳鼓勵年輕人「享受比賽而不是分數」，盡其所能，上學選擇適當的課程，做好自己的功課，盡力專注成為好的學生，結果自然會展現在成績。

他說，若父母只關注分數，小孩就會選擇比較容易的課程，只專注課堂表現，而不是學習，這樣反而讓年輕人錯誤地學習，只願意承擔較少的風險，不願意挑戰自我。

黃仁勳也藉此希望，輝達能不斷挑戰自我，發掘未知事務，「做別人沒做過的事情」，期許輝達願意接受失敗，願意在過程中學習，而並非僅追求財務成長。