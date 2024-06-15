全球首季手機市占排名 三星超車蘋果重回龍頭

研究機構TrendForce公布全球首季智慧型手機品牌產量市占，三星受惠AI旗艦機熱銷，超車去年第4季產量奪冠的蘋果，於首季重回龍頭寶座。路透

研究機構TrendForce公布全球首季智慧型手機品牌產量市占，三星 受惠AI旗艦機熱銷，超車去年第4季產量奪冠的蘋果，於首季重回龍頭寶座；而位居第3至第6名的小米 、Oppo、傳音、Vivo清一色為中國品牌，合計占逾42%市占率。

全球市場研究機構TrendForce表示，從第1季全球的手機生產市占率排名來看，全球前6名品牌排名依序為三星（Samsung）20.1%、蘋果（Apple）16.2%、小米（Xiaomi）13.9%、OPPO 11.4%、傳音（Transsion）10.1%及Vivo 7.3%，合計概括近8成市占。

值得注意的是，蘋果去年第4季產量奪冠，今年首季被重回龍頭寶座的三星超車，三星主要受惠AI手機熱銷，季成長11.2%，是前6大品牌中唯一顯著成長的業者。蘋果季減39%、小米季減4.6%、Oppo季減15.5%、傳音年增1%、Vivo季減14.9%。

TrendForce表示，三星第1季生產總數5950萬支，市占再度居首。其中，Galaxy S24系列受惠AI話題帶動熱銷，占首季產出的22.5%，對比，去年Galaxy S23系列成長20%。第2季受A系列海外銷售不如預期，預估生產數字將下滑至5500萬支以下，季衰退幅度恐超過10%。

蘋果第1季因遭遇中國市場銷售衰退影響，生產表現較去年同期衰退至4790萬支，相對應的零組件供應鏈傳出多有修正，但對處理器晶片則維持原投產計畫。TrendForce表示，第2季處於Apple產品迭代空窗期，預估生產總數季衰退約10%左右。

小米（含Xiaomi、Redmi、Poco）揮別去年同期的高庫存陰霾，第1季生產總數為4110萬支，市占排名位居全球第3。該品牌自2023年下半年開始，受到庫存回補激勵，加上內部政策加大對新興市場 投資，因此對市場的經營策略由被動的降低庫存水位轉為樂觀布局。不過，由於全球經濟沒有明顯好轉，新興市場面對僧多粥少的激烈競爭，預估該品牌第2季將以持平第1季為生產目標。

Oppo（含Oppo、OnePlus、Realme）第1季生產總數來到3380萬支，市占排名第4。該品牌在中國的銷售受Honor排擠較大，因此，即便是印度等新興市場銷售略有增長，其第1季的年成長幅度仍不及其他低基期的Android品牌。

TrendForce表示，第2季Oppo生產目標同樣以持平第一季為主。另外，Oppo先前與芬蘭電信巨頭Nokia侵權訴訟告吞敗，經過和解，Oppo將於今年下半年重返德國市場。

傳音去年經歷一波近50%的年成長表現，其樂觀態勢延續至今年第1季。該品牌第一季生產總數約2980萬支，年增幅表現亮眼，市占排名全球第5。然而，第1季產出過於積極，加上與三星、小米、Lenovo等品牌在低階銷售市場重疊，導致通路庫存開始積累。TrendForce預估，該品牌第2季將出現不小於15%的季減。

Vivo（含Vivo及iQoo）第一季生產出貨2170萬支，季度市占排名第6。第2季該品牌將推出旗艦機X100系列的延伸機種，加上618促銷，生產總數有望維穩第1季生產表現。

整體而言，TrendForce表示，相較去年第1季，供應商為解決庫存積累嚴重的問題，大幅調降生產目標，因此，今年第1季智慧型手機生產量即便低於疫情前3億支以上的水準，但仍有看似不錯的18.7%年增率，總出貨量為2.96億支。

展望第2季，TrendForce表示，全球消費支出受到高通膨及地緣政治衝突的壓抑，相對保守，加上部分品牌第1季生產積極，導致通路庫存升高，必須優先進行調節，因此，TrendForce對第2季的生產數量預測不敢樂觀，預估將較前1季度衰退5至10%。