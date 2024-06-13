以「反補貼」名義限制中國電動車 發改委批歐盟雙標

中國電動車巨頭比亞迪。(路透)

中國國家發改委13日晚間發文稱，歐盟 對中國電動汽車的反補貼調查罔顧事實、預設結果、不合理、不合規，本質是將調查工具武器化、政治化，中方堅決反對一切形式的貿易保護主義，將采取一切手段捍衛中國企業合法權益。

國家發改委在文章中表示，以「反補貼」名義限制中國電動汽車，是典型的雙重標準。中國對內外資汽車品牌一視同仁，外資品牌在中國電動汽車出口中佔有重要地位。據統計，在2023年中國新能源汽車市場出口數量排名中，特斯拉 穩居第一名，佔中國新能源汽車出口總量的四分之一以上，特斯拉出口量較第二名的比亞迪高41.7%。

文章指出，到2022年底，中國新能源汽車購置補貼政策已到期退出，但歐、美仍在實施大額購置補貼，補貼力度明顯高於中國。歐美以反政府補貼為由行貿易保護主義之實，且對中國產品區別對待、帶有明顯的歧視 性，違反世貿組織規則原則。例如，法國自2024年起實施電動汽車補貼激勵措施，采用中國生產電池的電動汽車可能由於「碳足跡」評分較低而不能獲得補貼。

文章表示，此次歐盟委員會對中國電動汽車啟動反補貼調查，一方面，是在沒有歐盟產業申請的情況下自行發起的，明顯違反市場意願；另一方面，為達到預設目標，歐盟委員會罔顧世貿組織規則，構造並誇大所謂「補貼」項目，摒棄出口量最大代表性標準，在抽樣中排除了出口量靠前的歐美企業，祗選擇中國本土企業。這些做法，抽樣標準不合規、過程不透明、結果不公正，其本質是濫用世貿規則程序，將調查工具武器化，以「公平競爭」名義破壞公平競爭。

文章指出，歐盟汽車行業高度依賴國際市場，每年創造近千億歐元貿易順差，2023年德國生產的汽車近80%用於出口，良好的國際貿易環境是歐盟汽車企業的共同期盼。如果歐盟一意孤行，濫用保護主義措施，執意製造並升級貿易摩擦，中方絕不會坐視不管，將采取一切必要措施維護自身合法權益。