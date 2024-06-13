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Fed預期今年只降息一次 為何史坦普500指數仍創新高

編譯林聰毅／綜合外電
令人鼓舞的通膨數據加上聯準會（Fed）認可控制物價獲得進展，增強了投資人對美國經濟軟著陸的信心。路透
令人鼓舞的通膨數據加上聯準會（Fed）認可控制物價獲得進展，增強了投資人對美國經濟軟著陸的信心。路透

令人鼓舞的通膨數據加上聯準會（Fed）認可控制物價獲得進展，增強了投資人對美國經濟軟著陸的信心，這解釋了儘管央行預期今年只降息一次，但史坦普500指數仍創新高的原因，因為這股預期心理是今年華爾街股市一路上向攻堅的重要推手。

所謂的軟著陸是指聯準會能抑制通膨並最終降息，同時成長也保持韌性。路透分析指出，今年稍早一系列高於預期的通膨數據，對這項說法提出了挑戰，但12日出爐的數據顯示，美國5月消費者物價與前月相比意外保持不變，可能為聯準會今年稍晚降息開啟大門。

聯準會主席鮑爾在12日當天下午的決策會議後說，通膨已下降，而且未對經濟造成重大打擊，並表示有理由認為這種趨勢會持續下去。鮑爾還重申，政策制定者在降息前需看到更多物價正在降溫的證據。此外，聯準會官員削減了對今年降息次數的預測，由先前預測的三次降息減至一次，降息幅度在25個基點（1碼）左右。這項轉變符合投資人預期。

T. Rowe Price的投資組合經理人蘇德說：「達到2%通膨的最後一哩路將會更長，但市場仍相信良好的成長與勞動力前景將走向軟著陸。」「聯準會開始轉變觀點，認為沒有嚴重經濟放緩疑慮。」

史坦普500指數12日收漲0.9%，攀抵歷史新高，今年以來漲近14%。那斯達克綜合指數同日也漲逾1.5%，道瓊工業指數則小跌不到0.1%。近幾個月來，軟著陸的說法一直是市場的重要題材。

今年初投資人預期降息幅度將超過150個基點，但很快就撤回這些押注，原因是經濟顯然過於強勁，致使聯準會無法放鬆貨幣政策以免通膨回升。

John Hancock投資管理公司聯席首席投資策略師米斯金表示：「市場（12日）肯定採取了軟著陸的觀點...，但聯準會表示我們需要更多時間。」「市場真正想要的是今年降息，我認為市場必須耐心以對。」

降息 聯準會 投資

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