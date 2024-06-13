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上周初領失業救濟金人數增至九個月新高

編譯陳律安／綜合外電
美國通膨和勞動市場雙雙降溫，美股債13日早盤同走揚。 美聯社
美國通膨和勞動市場雙雙降溫，美股債13日早盤同走揚。 美聯社

美國5月生產者物價指數（PPI）與前月相比意外下滑，且降幅達到七個月來最大，更加證明美國的通膨壓力正在放緩。另外，上周初領失業救濟金人數增至九個月新高，顯示火熱的勞動市場已浮現放緩跡象。美股標普500和那指13日早盤繼續創高，美國10年公債殖利率下滑4個基點，跌破4.3%，價格反向走升。

美國勞工部13日公布，5月PPI月比下滑0.2%，不如預期的增長0.1%，且寫下去年10月以來最大降幅；年比增幅為2.2%，也不及預期的2.5%。剔除食物和能源的核心PPI和4月相比持平，不如預期的增長0.3%，年比則增長2.3%，不如預期的增長2.5%。

美國勞工部同日另公布，止於8日當周，初領失業救濟金人數比前一周增加1.3萬人至24.2萬人，高於市場預期的22.5萬人；減緩短期波動影響的四周移動均線則升至22.7萬，攀抵去年9月來新高。除了加州外，賓州的運輸與製造產業，以及明尼蘇達州的教育產業都進行了裁員。止於6月1日當周，連續申領失業救濟金人數則增至182萬人。

台積電ADR在紐約13日早盤走低，跌0.2%，費半指數則上漲0.4%；紐約三大指數延續12日走勢，道瓊獨憔悴，標普500和那斯達克綜合指數同步再寫新高，儘管漲幅不大。

勞工部 殖利率 加州

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