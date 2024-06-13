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美通膨減緩Fed竟轉鷹？2大重量級經濟學家看出蹊蹺

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

在美國5月消費者物價指數（CPI）傳出升幅減緩的好消息當天，聯準會（Fed）發布的經濟預測卻散發濃濃的「鷹」味，不僅把今年預估降息次數從三次下修至僅僅一次，還上調年底通膨預測，但美股標普500指數當天竟然照樣創新高。經濟學家怎麼看如此怪異的現象？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

知名經濟學家安聯集團顧問伊爾艾朗在社群媒體平台X（昔稱推特）上推文說，5月整體CPI年增率3.3%、核心（剔除食物與能源）CPI年增率3.4%，都比預期緩和，理應強化Fed近期調降利率的論據才對。

伊爾艾朗：Fed政策立場「鷹」得過火

伊爾艾朗寫道：「我之前就覺得，基於整體經濟展望，Fed有紮實的理由在6月/7月降息，不然9月理當降息，這套數據（CPI）出爐更強化我的看法。然而，我懷疑，Fed會把此數據視為雖重要但並不充分。因此，下一波公布的數據將更加重要。」

據伊爾艾朗分析，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策會後公布的經濟預測摘要（SEP）明顯偏「鷹」，從以下四點可見一斑：

1. 上調對2024年和2025年通膨預測；

2. 2024年預估降息次數的中位數從三次下修至一次；

3. 預期今年不降息的FOMC成員人數從一人增為四人；

4.「中性」利率水準從2.6%小幅提高到2.8%。

綜合以上，伊爾艾朗表示，他「強烈懷疑」市場對Fed放「鷹」反應淡定，顯示出這份SEP並未充分反映最新的CPI數據。

伊爾艾朗同日接受彭博電視台訪問時重申，Fed發布的SEP和會後聲明，若完全按表面來看，對照當前經濟情況，政策立場都顯得「過度鷹派」，並未充分反映最新CPI數據。

如今Fed預估今年僅降息一次，若不希望降息循環走走停停，那意味將拖到今年底才出手，但啟動降息時點影響重大，對小企業、低所得家庭乃至於整體經濟都至關重要。

他認為，Fed放「鷹」如果發生在CPI數據公布之前數日，可能在股市掀起賣壓，那麼標普500指數怎麼可能像12日收盤那樣再創新高？但基於Fed自我標榜依據數據行事，投資人有充分理由對這次Fed擺出的「鷹派」姿態不予採信。

克魯曼：Fed降息時點「快了」

另一位重量級經濟學者2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報撰文說，最新CPI數據增添Fed已戰勝通膨的最新例證，通膨已成「昨日問題」。今年第1季通膨比預期高，或許反映年初時節企業調整價格，而不是基礎通膨回溫。

然而，克魯曼指出，Fed對未能預見通膨在2021年和2022年猛竄至今仍耿耿於懷，所以還不打算宣告抗通膨之役勝利，從Fed經濟預測--大部分在12日早晨CPI數據揭曉之前已定案--顯示通膨減緩只見到些微的進展。

但基本上Fed既已擊敗通膨，克魯曼預期往後利率將會降下來，「不是現在，或許也不是（FOMC）下次會議，但快了」。他預期Fed將在今年底前啟動降息，然後持續到明年大半年。

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗。(路透)
安聯集團經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

降息 克魯曼 利率

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