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Fed耍「鷹」估今年只降息1次 投資人不予採信有道理

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）12日發布最新利率預測，把今年預估降息次數從3月時的三次下修至僅僅一次，但美股收盤照樣創新高，美債殖利率依然收跌。由此看來，市場交易員似乎自以為比Fed更清楚利率未來走向。（路透）
聯準會（Fed）12日發布最新利率預測，把今年預估降息次數從3月時的三次下修至僅僅一次，但美股收盤照樣創新高，美債殖利率依然收跌。由此看來，市場交易員似乎自以為比Fed更清楚利率未來走向。（路透）

聯準會（Fed）12日發布最新利率預測，把今年預估降息次數從3月時的三次下修至僅僅一次，但美股收盤照樣創新高，美債殖利率依然收跌。由此看來，市場交易員似乎自以為比Fed更清楚利率未來走向。

為什麼Fed擺出「鷹」姿，市場卻不相信？

呈現決策官員經濟預測的「點狀圖」顯示，Fed今年只會調降利率一次，而且把年底通膨率估得高於原先預期水準。由此看來，Fed在12月之前啟動降息的機率渺茫。

然而，美債殖利率仍下滑，意味交易員認定更長期而言利率會降得更低。美股標普500指數與那斯達克綜合指數收盤更再創新高紀錄。這顯示投資人比Fed更有把握通膨仍持續滑向2%目標。

5月CPI比預期緩和振奮市場信心

投資人信心大振，是因為受5月消費者物價指數（CPI）報告優於預期鼓舞。剔除食物與能源的核心CPI年增率趨緩至3.4%，是2021年4月來最小增幅，且已連續第二個月下滑，一反1月至3月都比預期火熱的情況。

CPI報告發布後，期貨交易員紛紛加碼押注今年Fed將降息兩次，最快9月降息的機率一度升破70%。

東京Asset Management One固定收益基金經理人Akira Takei說：「依我之見，一旦就業市場顯得快速轉弱，Fed就會迅速轉向。我認為債市價格尚未反映那種風險。」他表示，已加碼5年期至10年期美債部位。

安聯投資策略師黎普利也認為，基於5月CPI降溫程度令人驚喜，Fed預期今年只降息一次，「對通膨進展的展望似乎過度悲觀」。

鮑爾想打安全牌 市場愛賺波動財

巴隆周刊（Barron's）指出，交易員對Fed預期今年只降息一次的展望不予採信，一個可信的理論是：不確定性。未來誠不可知，但總有某些時候比其他時候更變化莫測。與2022年通膨猛竄時相比，現在的不確定性已降低；與2020年新冠肺炎疫情嚴峻擊垮經濟時相比，不確定性更已陡降。

但若與今年初通膨減緩進展不如預期時相比，不確定性已升高。對之前遲於升息抗通膨的Fed而言，此刻最擔心的莫過於時機未到就降息、以致日後不得不再升息，那會使公信力再次承受打擊。所以Fed主席鮑爾現在想打安全牌，不難理解。

MUFG美國總經策略師岡卡夫說：「鮑爾顯得更鷹派，這只是企圖轉移對啟動降息時點的注意力罷了。」

市場揣測鮑爾放「鷹」只是預留政策決策轉圜空間，而鮑爾的發言似乎也坐實這種懷疑--他淡化利率預測的重要性，堅稱實際利率路徑仍得視未來經濟數據而定。他還說，5月CPI數據令人「歡迎」、「希望多多益善」。

對照下，現在市場似乎喜歡來點不確定性，因為前景朦朧不清往往會加劇行情波動，因此帶來更多獲利機會。

簡言之，即使Fed未針對未來降息展望許下任何承諾，交易員預期美股、美債漲勢後繼有力。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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