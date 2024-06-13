我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

維珍銀河宣布20股併1股 避免遭下市 股價仍嚇到崩跌31%

編譯葉亭均／綜合外電
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將進行「20股併1股」的股票合併計畫。(美聯社)
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將進行「20股併1股」的股票合併計畫。(美聯社)

英國富豪布蘭森旗下發展太空旅遊業的美國企業維珍銀河（Virgin Galactic）12日盤後股價一度崩跌31%，此前，該公司董事會已同意「20股併1股」的反向股票分割，也就是股票合併計畫，藉此讓維珍銀河還能維持在紐約證交所繼續掛牌交易。

維珍銀河是在4月提議進行股票和併，當時其股價首度跌破1美元，淪為名符其實的銅板股（penny stock，俗稱雞蛋水餃股）。當時，該公司沒有決定股票合併細節，但預期合併的股數比率為2股併為1股或是20股併為1股。

維珍銀河在最新聲明中表示： 「反向股票分割的主要目的，是要提高公司普通股每股市價」，以便維持遵守股市規定。一般而言，股票必須維持30天的平均收盤價在每股1美元之上，以免遭到下市命運。

在12日收盤，維珍銀河股價重挫5%至每股0.85美元，今年來股價崩跌超過64%。在股票合併的消息出爐後，盤後股價一度崩跌31%， 稍後跌幅收斂至9.6%，至每股0.77美元。

四天前，維珍銀河才展示出今年最後一次太空飛行，接下來商業營運會中斷。該公司計劃暫停把太空人送往太空，以便聚焦發展名為Delta的太空飛機，目的是讓飛行的往返和重複使用更加便利。

太空人 雞蛋 布蘭森

上一則

Fed預測今年只降息1次 長期利率估2.6%上升至2.8%

下一則

76中企獲境外上市 43家來美33家赴港

延伸閱讀

去太空念詩

去太空念詩
維珍銀河團結號太空飛機 載4人完成最後飛行

維珍銀河團結號太空飛機 載4人完成最後飛行
商用太空產業快速成長 日本太空碎片清理公司上市 首日股價飆86％

商用太空產業快速成長 日本太空碎片清理公司上市 首日股價飆86％
米其林美食上太空 讓食客俯瞰地球用餐

米其林美食上太空 讓食客俯瞰地球用餐

熱門新聞

黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

黃仁勳兒女進輝達前曾開酒吧當廚師「多元經歷」引關注

2024-06-07 15:25
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

2024-06-06 21:15
市場資料公析公司S3 Partners說，輝達（NVIDIA）空頭押注已達340億美元。（歐新社）

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

2024-06-07 05:34
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人兼執行長伍德。（路透）

後悔錯過Nvidia飆漲行情嗎？「女股神」伍德這麼說

2024-06-06 07:17

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？