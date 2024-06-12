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Fed會議+CPI緩解 史指站上5400點 再創新高

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Fed會議+CPI緩解 史指站上5400點 再創新高

財經新聞組／即時報導
聯準會發布的最新預測顯示，今年將只會降息一次；比2024年初預計的3次明顯減少。美聯社
聯準會發布的最新預測顯示，今年將只會降息一次；比2024年初預計的3次明顯減少。美聯社

聯準會最新政策公告和5月通膨數據顯示物價壓力有所緩解後，史坦普500指數躍升至歷史新高，並首次站上5400點。

史指上漲45.71點或0.85%收5421.03點；那斯達克指數上漲264.89點或1.53%收1萬7608.44點。史指和那指均觸及歷史新高並創下收盤紀錄。道瓊工業指數下跌35.21點或0.09%收3萬8712.21點。

一如普遍預期，聯準會維持利率不變。還表示在通膨方面已取得進展，並指出：「近幾個月來，委員會在實現2%的通膨目標方面取得了小幅進展。」

然而，聯準會發布的最新預測顯示，今年將只會降息一次；比2024年初預計的3次明顯減少。

早盤美國全新的通膨數據似乎顯示降溫趨勢。5月消費者物價指數(CPI)持平，低於《道瓊》預測的月增幅0.1%。通膨指標年增3.3%，也低於預期，較之前的3.4%放緩。不包括與能源和食品相關物價波動的核心CPI月增率和年增率也低於預期。

InfraCap創始人兼投資長哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示：「CPI中和了聯準會的強硬態度。」「大多數市場參與者認為經濟正在放緩，他們將不得不降息。因此，我們認為市場對這次真正鷹派的單一降息政策不屑一顧。」

低於預期的CPI數據刺激美國公債殖利率下跌；10年期公債利率跌至4.25%，為4月1日以來的最低水準。

在聯準會決定維持利率穩定後，比特幣小幅走高。

根據Coin Metrics的數據，旗艦加密貨幣上漲約1.5%至6萬8397.54元。之前一度上漲至6萬9999.99元。

Bitfinex分析師表示：「隨著市場根據訊息進行調整，比特幣可能會經歷短期波動。」「然而，總體趨勢可能保持正面，特別是如果更廣泛的經濟前景繼續改善的話。」

他們補充說：「從歷史上看，降息和維持不變決策都會對資產流動和市場價格產生重大影響。」「最近CPI和FOMC事件的所有8次都導致波動性的增加，至少在單日或當周內如此。然而，自3月以來，這種波動性的增加是短暫的。」

Coinbase上漲4.41%，而MicroStrategy上漲3.1%。礦業股全線上漲。

聯準會維持利率不變，但表示仍預計今年會降息一次。不過，Lazard首席市場策略師坦普爾表示，投資人可以預期聯準會將在2024年增加降息次數。

他在一封電子郵件中表示，「不要被今天的聯邦公開市場委員會『點陣圖』影響了想法。」「隨著夏季額外的通膨和勞動報告再次證實物價壓力正在下降，勞動市場緊張狀況正在緩解。預計聯邦公開市場委員會成員將再次重新評估預測，包括在年底前進一步降息。」

即使史指攀升至新高，但道數大多數股票下跌。

道指30支股票中超過三分之二的股票收盤下跌，拖累道指收低。Salesforce、Nike和雪佛龍平均跌幅都超過1.4%。

只有7支個股脫穎而出。蘋果表現優於平均水平，提振道指，漲幅2.86%。

由於投資人對最新的貨幣政策公告做出反應，以小型股為主的羅素2000指數迎來2月以來最佳單日走勢。

該指數上漲1.62%，是2月15日上漲2.45%以來的最大單日漲幅。

Avidity Biosciences、TeraWulf、ProKidney、LendingTree和Sunnova推動該指數走高，漲幅均超過2%。

瑞銀表示，雖然蘋果在全球開發者大會上似乎只是宣布了漸進式的變化，但其支付平台的更新以及與Affirm的合作將幫助這家iPhone製造商鞏固其金融服務地位。

分析師奇奧多(Timothy Chiodo)寫道：「雖然其中許多公告只是微小的變化和產品加強，但總的來說，這些新增功能強化了Apple Pay作為主要支付方式的競爭地位，並增加了潛在的使用範圍。」

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