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美通膨壓力放緩 民眾未感房價物價降低

中央社台北12日電
美國勞工部公布5月消費者物價指數（CPI）較上月下滑0.1個百分點。美聯社
美國勞工部公布5月消費者物價指數（CPI）較上月下滑0.1個百分點。美聯社

美國勞工部公布5月消費者物價指數（CPI）較上月下滑0.1個百分點，年初的通膨狀況到年中已見放緩，不過分析師認為，美國住房支出才是主要通膨壓力來源，房屋成本未減，通膨難見顯著變化。

代表美國通膨狀況的消費者物價指數，5月較市場預期的3.4%低了0.1個百分點，年初通膨再起的憂慮暫時降低。不過美國物價高漲仍是不爭事實，5月的指數去除價格波動較大的食品與能源項目，核心消費者物價指數（Core CPI）較上月增加0.2%，雖然遠低於去年同期，一般民眾恐怕感受不到每月帳單的變化。

全球金融市場都受美國通膨放緩的影響，美股期貨上漲，公債殖利率下滑，但這項美國經濟指標數據未見顯著變化。

財經頻道CNBC引用海軍聯邦信貸聯盟（Navy Federal Credit Union）分析師佛里克（Robert Frick）的說法：「最後終於出現某些正面驚喜，媒體頭條報導和核心通膨狀況都優於先前預測。通膨放緩雖有打氣作用，但購屋與居住成本還是通膨主要因素，這仍在上升，除非眾所期待的房屋相關支出開始下滑，否則不會見到CPI有顯著變化。」

通膨壓力降低，市場對聯邦準備理事會（Fed）同日下午將宣布政策利率走向的觀望氣氛濃厚。市場雖然認為，聯準會在通膨壓力減低下降息機會提高，但消費者恐怕難以承受利息降低後的房價與房租可能提高。

為對付疫情與烏克蘭戰爭後嚴重通膨，聯邦公開市場委員會（FOMC）自去年7月起維持政策利率目標區間5.25%至5.5%，如果6月未宣布降息，市場與消費者都得等至9月，屆時美國總統大選投票日已迫近。

對聯準會官員而言，除了CPI，象徵總體經濟體質的就業率、國內生產毛額（GDP）都是決定政策利率的參考要項。另外，商務部公布代表民眾經濟能力的「個人消費支出物價指數」（Personal Consumption Expenditure Price Index，PCE），也是重要評估參考。

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