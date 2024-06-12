品牌價值破兆 蘋果蟬聯全球最有價值品牌

最新全球百大最具價值的品牌排名出爐，蘋果品牌價值首度突破1兆美元。路透

Kantar BrandZ 2024年全球100大最具價值的品牌排行榜出爐！蘋果蟬聯全球最有價值品牌，並締造歷史性的里程碑：品牌價值首度突破1兆美元。

這份12日發布的報告指出，蘋果的品牌價值較去年增加15%，達到1兆159億美元，連續第三年獲得全球最有價值品牌的桂冠。

其次是字母旗下的Google（7,534億美元，年增30%），微軟（7,128億美元，年增42%）排在第三，亞馬遜 （5,766億美元，年增23%）則名列第四。

麥當勞（2,219億美元，年增16%）也繼續留在前五名之內，這要歸功於該品牌利用AI ，例如動態菜單背板等情境，顯示就算不是科技品牌，也可以探索AI的可能性，藉此帶動成長。

說到AI對日常生活帶來的全新影響，不得不提在這份榜單進步18個名次、一舉衝到第六名的輝達 （Nvidia），其品牌價值大增178%，攀抵2,018億美元。臉書（成長79%至1,667億美元，第八）時隔一年，再次擠進前十。甲骨文（成長58%至1,454億美元，第九）則是首次躋身前十名。

整體而言，Kantar BrandZ這份排行榜的品牌價值彈升20%，合計達到8.3兆美元，接近2022年的高峰8.7兆美元。從類別來看，精品項目的第一名是LV，品牌價值為1,300億美元；服飾項目的王者則是Nike，但領先其他對手的差距已縮小，