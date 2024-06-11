蘋果大漲逾7% 帶動史指那指續創新高

史坦普500指數和那斯達克指數再度創下新的收盤紀錄，蘋果飆升至歷史新高，帶動指數上漲。路透

史坦普500指數和那斯達克指數再度創下新的收盤紀錄，蘋果飆升至歷史新高，帶動指數上漲。

史指上漲14.53點或0.27%收5375.32點；那指上漲151..02點或0.88%收1萬7343.55點。另一方面，道瓊工業指數下跌120.62點或0.31%收3萬8747.42點。

分析師表示，投資 人似乎對人工智慧明星輝達獲利了結，轉投新興人工智慧公司蘋果公司，該公司剛推出的新功能可能會引發一波iPhone升級浪潮。這家iPhone製造商盤中創下去年12月以來的新高紀錄，股價上漲7.26%；輝達下跌0.71%。

聯準會 開始為期兩天的政策會議。會議將於12日做出利率政策決定，並隨後召開由聯準會主席鮑爾主持的新聞發布會。雖然一些指標顯示經濟放緩的跡象，但投資人越來越擔心這不足以激勵聯準會在2024年降息 。

摩根大通首席股票策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)警告，在強於預期的5月就業報告之後，降息的可能性已經下降。他寫道：「我們認為今年寬鬆的前景減弱，現在預計聯準會只會在11月才會首次降息。」

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨顯示在本周或7月的下次會議上沒有降息的可能性。然而，是否會在9月降息，仍是一個拋硬幣的問題。投資人也預計11月降息的可能性為66%。

美國合眾銀行財富管理資本市場研究主管墨茲(Bill Merz)表示：「總體而言，市場已經開始為聯準會發出一點強硬訊息做好準備；不一定是它們會升息，但只是需要更長的時間才能降低利率。​」

他補充說，本次會議市場的主要焦點將是聯準會的點陣圖和經濟預測摘要。在聯準會決定之前，投資人還將密切關注5月消費者物價指數。

在Skydance收購提案似乎失敗後，派拉蒙的股價大幅下跌。

消息人士透露，瑞斯通(Shari Redstone)經營的National Amusements、派拉蒙的控股股東未能與Skydance就這家娛樂公司達成交易，並已停止就此事進行討論。派拉蒙下跌7.85%。

匯豐銀行表示，風險資產近期下跌可能為有吸引力的重新進入點打開大門。

策略師湯姆斯(Duncan Toms)預測風險資產近期將因利率下跌。但由於風險資產估值的主要驅動因素仍然是利率波動，預計任何近期拋售都將是暫時的，「雖然聯準會存在一些鷹派風險，但利率波動率不太可能飆升至去年的水平，更不用說2022年初了。因此，預計風險資產的任何疲軟都將是短暫且輕微的，這為風險資產提供了一個非常好的戰術切入點。」

BTIG表示，由於大型科技股仍處於市場前端，隨著市場廣度下滑，它們的實力可能會受到考驗。

BTIG首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)寫道：「大型科技股仍然是亮點，但我們懷疑這最終將屈服於疲弱的廣度。」「雖然預計今天會很平靜，但到目前為止，風險似乎正在降低，因為紐約證券交易所89%的交易是下跌的股票。」並補充道，我們知道差異的廣度，所以如果大型個股出現問題，指數就會遇到麻煩。」

Wolfe Research表示，考慮到經濟前景好轉和即將降息的希望，交易員應該保持「不能輸」的心態。

首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)在最新報告中告訴客戶：「隨著美國主要股指上周上漲，史指昨天創下歷史新高，股市最近似乎擺脫了各種不利因素的影響。」

他補充說，「我們的感覺是，雖然技術指標、經濟數據、通膨和全球央行發出的訊號不一，但市場仍然偏向上漲。」並補充指出，「投資者『不能輸』的態度將在可預見的未來持續存在，因為他們相信經濟前景將會改善，同時聯準會將會降息。」

美國商銀策略師霍爾(Jill Carey Hall)在給客戶的報告中表示，企業股票回購同比大幅增加，上周更加速，「企業客戶上周回購量是自2010年來每周歷史第二大，並已連續13周高於季節性水平。今年以來企業客戶回購占史指市值比率0.44%，高於2023年同期的0.34%。」