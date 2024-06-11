智庫專家：美國自己才是美元最大的威脅

專家指出，美國內部失衡才是美元最大的威脅。(路透)

許多國家正試圖減少對美元的依賴，帶動一股「去美元化」的潮流。但專家認為，那些擔憂這股趨勢的反而要回頭看看，美國自己才是最大的罪魁禍首。若美國管好自己，根本不必擔心美元的霸權地位。

美元是全球貿易的梁柱，也是最大國際準備貨幣 。近年許多國家為減少對美元的依賴，開始去美元化。支持者主張，這將使美國以外的經濟體不受該國制裁風險的控制，也可增進其他貨幣的地位和獨立性。

然而，華府 智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員卡敏和官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）主席索貝爾認為，其他有可能和美元競爭的貨幣，都不具備同等的優勢，因為「美國經濟占全球國內生產毛額（GDP）約25%，更具創新性，成長速度也比其他先進經濟體快，且具有全球深度最大、流動性最高且最開放的金融市場；健全的法治環境也保障海內外投資 人」。

卡敏和索貝爾在英國金融時報（Financial Times）的專文中表示，真正威脅美元國際地位的是，美國日益嚴重的政治和財政失衡。他們說，美元之所以強勢，最主要原因是美國在全球經濟的主導地位，若這種情況開始分崩離析，去美元化的警鐘就會響起。

許多因素也可能放大此一危機。從國內局勢來看，這包含政治失衡、支出和負債失控，以及聯準會（Fed）的獨立性受限。加重去美元化趨勢的還有貿易保護主義升高，以及可能由美國發起的單方面經濟制裁。此外，美國政府為降低出口產品價格而將美元貶值，也是不祥的預兆。

兩位專家表示，若上述情況發生，「美元的全球地位將不保，進而引爆市場的失序和波動。這將對全球經濟繁榮造成巨大傷害，美國也難以倖免」。